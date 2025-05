Moto2 Silverstone: Erster Sieg für Senna Agius!

Intact-Pilot Senna Agius hat in einem packenden Moto2-Rennen voller Überholmanöver seinen ersten Sieg geholt! Der Australier verblüffte mit einem Move in der letzten Runde auf dem Silverstone Circuit.

Was für ein Rennen!

Intact-Pilot Senna Agius gewinnt das Moto2-Rennen in Silverstone und holt seinen ersten Sieg in der Moto2! Und das war ein hartes Stück Arbeit, das erst kurz vor Schluss belohnt wurde.

Die Top-5-Gruppe aus Senna Agius, Diogo Moreira, David Alonso, Aron Canet und Izan Guevara lieferte sich auf dem ehemaligen Flugfeld in England packende Duelle. WM-Leader Manuel Gonzalez war schnell nach einem Crash raus, bleibt aber knapp WM-Führender. Der Reihe nach…

Am Morgen hatte es in Silverstone gleich mehrfach geregnet, das Wetter insgesamt sehr wechselhaft. Die einzige wirkliche Konstante: starker Wind! Bei 16 Grad Lufttemperatur ging das Rennen los. Und ähnlich wechselhaft wie beim englischen Wetter ging es auch in diesem völlig verrückten Rennen zu.

Pole-Setter Aron Canet konnte nach dem Start zunächst die Führung halten, musste sich dann aber einem richtig stark gestarteten Diogo Moreira geschlagen geben. Der Brasilianer kam super weg und rauschte von Startposition 3 an die Spitze.

Eine noch steilere Karriere in der Frühphase des Rennens über insgesamt 17 Runden legte Izan Guevara hin. Der Spanier hatte sich mit seiner Boscoscuro auf Platz 8 qualifiziert – und tankte sich durch, eroberte nach den ersten Kilometern die Führung. Die Dynamik in der Frühphase sollte den Ton des Rennens setzen. In Runde 3 nahm dann Canet wieder an Fahrt auf, eroberte sich die Führung zurück.

Großer Verlierer der Frühphase: WM-Leader Manuel Gonzalez. Der Spanier verlor gleich mehrere Positionen – und dann kam es noch schlimmer: In Runde 4 der große Crash! Intact-Pilot Manuel Gonzalez und Barry Baltus crashen, Gonzalez flog in Kurve 6 von seinem Motorrad. Sein Bike überschlug sich (zum Glück ohne den Fahrer drauf). Sein Rennen war damit vorbei – Gonzalez scheint es aber gut zu gehen. Der Vorfall soll nach dem Rennen noch untersucht werden.

Die Top-3 danach: Aron Canet vor Diogo Moreira und Izan Guevara, Rookie David Alonso direkt hinter dem zwischenzeitlichen Podium-Trio, bis Senna Agius ihn überholte.

Viel Bewegung drin hinter dem Führungs-Duo: Alonso, Agius und Guevara kämpften hart um den dritten Rang, wechselten immer wieder die Positionen. Die Lücke auf Filip Salac auf Platz 6 betrug nach neun Runden gut 2,5 Sekunden.

Die Fünfer-Spitze hatte sich dann vom Rest gut abgesetzt, mit noch sieben Runden zu fahren hatten noch alle eine Chance auf den Sieg. In Runde 11 dann ganz kurz der Führungswechsel: Diogo Moreira zog an Canet vorbei – doch der konterte direkt erfolgreich.

Eine Runde später war dann plötzlich Moto2-Rookie der Führende! David Alonso, in der Vorsaison noch unangefochtener Weltmeister der Moto3 (14 Siege) zeigte, dass er im siebten Rennen endgültig in der neuen Klasse angekommen ist. Doch auch diese Führung hielt nicht lange – Aron Canet konterte erneut, dann zog wenig später auch noch Moreira innen vorbei.

Mit noch vier Runden auf der Uhr waren die Top-5 weiterhin innerhalb von sechs Zehnteln und fast eine Sekunde vor dem Rest (inzwischen Vietti vor Lopez und Salac an Rang 6). Doch es sah zunächst aus, als würde Canet das Kunststück gelingen, sich tatsächlich abzusetzen. Dahinter ging es aber weiter rund: Alonso wieder auf 2, Agius dahinter an Rang 3 – und dann wieder Moreira auf 3.

Zu Beginn der letzten Runde klebte dann Alonso an Canet dran, der Kolumbianer jagte den Spanier über Start-Ziel und saß ihm im Nacken – und wartete auf seine Chance. Doch wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte: und der ist Australier!

Senna Agius vom deutschen Intact-Team zog auf den letzten Metern des 5,9 Kilometer langen Silverstone Circuit eiskalt vorbei und zum Sieg! Alonso und Canet berührten sich noch, Moreira und Alonso komplettieren entsprechend das Podium.

Was für ein Finale eines absolut verrückten Rennens! Senna Agius nach dem Rennen: «Es fühlt sich unglaublich an. Ich habe im Rennen die ganze Zeit gedacht, ich will mein Podium haben, wollte versuchen, auf der Geraden vorbeizukommen. Als ich dann am Ende vorbeigezogen bin, konnte ich es kaum glauben!»

Gonzalez bleibt trotz seines Aus WM-Leader, Canet verpasst das Podium nach seinen vielen Führungsrunden – und für Alonso war es sein erstes Podium in der Moto2!

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Senna Agius (AUS), Kalex, 17 Runden in 35:26,390 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,434 sec

3. David Alonso (COL), Kalex, +0,498

4. Aron Canet (E), Kalex , +0,518

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,673

6. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +2,820

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +3,437

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +4,448

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +4,565

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +5,070

12. Albert Arenas (E), Kalex, +12,302

13. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, +16,315

14. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +18,242

15. Jorge Navarro (E), Forward, +18,359

– Manuel Gonzalez (E), Kalex, 14 Runden zurück

– Barry Baltus (B), Kalex, 14 Runden zurück

– Ivan Ortola (E), Boscoscuro, 14 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 108. 3. Jake Dixon 84. 4. Baltus 73. 5. Moreira 70. 6. Agius 64. 7. Vietti 52. 8. Ramirez 46. 9. Arenas 42. 10. Lopez 41. 11. Salac 37. 12. Öncu 37. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 158. 2. Boscoscuro 99. 3. Forward 11.