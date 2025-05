Intact-Pilot Senna Agius gesteht: «Fing an zu weinen»

In einem packenden Finish holte sich Senna Agius (Intact GP) in Silverstone seinen ersten Moto2-Sieg. Nachdem er die Ziellinie überquerte, brach er in Tränen aus – seinen Triumph widmete er seinem verstorbenen Großvater.

Senna Agius vom deutschen Intact-Team holte sich in einem packenden Moto2-Rennen auf den letzten Metern den Sieg – es war sein erster Grand-Prix-Sieg in der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Doch der Reihe nach: Von Startposition 5 kam der Australier auf Rang drei nach vorne und mischte von Beginn an in der Spitzengruppe mit. Was folgte, war ein Rennen voller Hochspannung, vieler Überholmanöver und nervenaufreibender Windschattenduelle. Die Top-5 – Agius, Aron Canet, Diogo Moreira, David Alsonso und Izan Guevara – lieferten sich bis zur Ziellinie ein enges Duell um den Sieg. Mit noch vier Runden auf der Uhr waren diese fünf Fahrer innerhalb von sechs Zehntelsekunden und fast eine Sekunde vor dem Rest. «Ehrlich gesagt hatte ich nicht erwartet, was heute passierte, denn jedes Mal, wenn ich versuchte, nach vorne zu kommen, wurde ich auf der Geraden überholt», meinte der 19-Jährige. «Das Rennen war die körperlich anstrengendste Session des Wochenendes, weil die Rundenzeiten wegen des Windes so langsam waren. Deshalb überholten wir uns gegenseitig in jeder Kurve.»

Zu Beginn der letzten Runde klebte dann Alonso an Canet dran, der Kolumbianer jagte den Spanier über Start-Ziel und saß ihm im Nacken – und wartete auf seine Chance. Während sich die beiden ein erbittertes Duell lieferten, war Agius am Ende der lachende Dritte – der Intact-Pilot presste sich in einer furiosen Schlussattacke an beiden vorbei und raste zu seinem ersten Moto2-Sieg. Im Ziel hatte er 0,434 sec Vorsprung auf Diogo Moreira, der ebenfalls an Alonso und Canet vorbeischlüpfte.

Die schwierigen Bedingungen erforderten eine besondere Rennstrategie. «Ich habe versucht, mir einen Plan zurechtzulegen. Zuerst überholte ich Moreira, und ich wusste, dass ich pushen musste, um an Alonso und Canet heranzukommen. Ich konnte die Lücke direkt im ersten Sektor schließen und versuchte auf der Gegengeraden mein Bestes zu geben und sah Canet, als er auf der Innenseite fuhr», erklärte Agius. «Ich wusste, dass diese Kurve schneller kommt, als man denkt, und als ich dort selber weit ging, verlor ich fast die Front, aber in der letzten Kurve war ich auf der Innenseite. Bis zur Ziellinie habe ich gebetet, und jetzt bin ich ein Grand-Prix-Sieger, was unglaublich ist.»

«Als ich die Ziellinie überquerte, fing ich an zu weinen und blieb in Kurve 1 stehen. Ich richtete meinen Blick zum Himmel, weil ich diesen Sieg meinem Großvater widme, der verstorben ist und der maßgeblich daran beteiligt war, als ich meine Karriere in Europa begann», blickte Agius in diesem emotionalen Moment zurück. «Nicht zuletzt möchte ich mich bei meinem Team für die Arbeit und Unterstützung bedanken, was es mir ermöglicht hat, in einem Weltmeisterschaftsrennen auf das oberste Treppchen zu steigen.»

In der Gesamtwertung konnte sich Senns Agius nach seinem Sieg in Silverstone auf Rang 6 verbessern. Auf Teamkollege und WM-Leader Manuel Gonzalez, der beim Britischen-GP ausfiel und deshalb keine Punkte holte, hat er 47 Punkte Rückstand.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Senna Agius (AUS), Kalex, 17 Runden in 35:26,390 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,434 sec

3. David Alonso (COL), Kalex, +0,498

4. Aron Canet (E), Kalex , +0,518

5. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,673

6. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +2,820

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +3,437

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +4,448

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +4,565

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +5,070

12. Albert Arenas (E), Kalex, +12,302

13. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, +16,315

14. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +18,242

15. Jorge Navarro (E), Forward, +18,359

– Manuel Gonzalez (E), Kalex, 14 Runden zurück

– Barry Baltus (B), Kalex, 14 Runden zurück

– Ivan Ortola (E), Boscoscuro, 14 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 108. 3. Jake Dixon 84. 4. Baltus 73. 5. Moreira 70. 6. Agius 64. 7. Vietti 52. 8. Ramirez 46. 9. Arenas 42. 10. Lopez 41. 11. Salac 37. 12. Öncu 37. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 158. 2. Boscoscuro 99. 3. Forward 11.