Sieger Joe Roberts: «Ein unerfreuliches Erwachen»

Im ersten Drittel der Saison 2024 war Joe Roberts ein Titelanwärter in der Moto2-WM, dann warfen ihn teilweise schwere Verletzungen weit zurück. Mit seinem Sieg in Brünn bewies der Kalifornier: Er ist wieder da!

Der Amerikaner Joe Roberts hat einen langen Leidensweg hinter sich. Im Oktober 2024 brach er sich in der rechten Hand das Kahnbein und fiel für die restliche Saison aus. Dieses Jahr ist er wieder dabei, hatte aber einen schwierigen Saisonstart. Nach Nullrunden in Thailand, Argentinien und Texas ging es seit Katar immerzu bergauf. Die positive Entwicklung gipfelte in seinem Sieg in Brünn, der ihn auf den zehnten WM-Rang nach vorne brachte.

Die Vorzeichen für Roberts waren gut: Neben Jorge Navarro war er der einzige Moto2-Pilot, der beim bis dahin letzten Rennen im Automotodrom Brünn 2020 in der Moto2 am Start war. Außerdem hatte der Kalifornier mit seinem Team American Racing vorab zwei Tage auf der frisch asphaltieren Strecke getestet und dabei wertvolle Daten gesammelt.

Dem zweitplatzierten Barry Baltus nahm Roberts eine gute Sekunde ab, WM-Leader Manuel Gonzalez (+3,625 sec) kam als Dritter ins Ziel. «Ich mag diese Strecke sehr und konnte mich in den letzten paar Rennen immer weiter steigern», grinste Roberts. «Jetzt bin ich wieder in einer guten Ausgangslage. Als Fahrer verfüge ich über gewisse Stärken, diese konnte ich gut ausspielen. Ich fühle mich jetzt sogar besser als letztes Jahr, als ich in Bestform fuhr, und bin sehr aufgeregt, was die restliche Saison betrifft.»

Der 28-Jährige schilderte, wie schwierig die vergangenen 13 Monate waren: Seit Anfang Juni 2024 stand er nicht mehr auf dem Podium, damals hat er in Mugello gewonnen: «Wir zeigten letztes Jahr, zu was wir in der Lage sind. Dann erlitt ich Verletzungen, die nicht meine Schuld waren. So etwas passiert, warf mich aber zurück. Als Fahrer baut man sich Vertrauen für die nächste Saison auf, ich sprach darüber, was ich dieses Jahr leisten kann. Dann hatte ich im ersten Test ein unerfreuliches Erwachen. Nicht nur der Level ist gestiegen, ich war mit meiner rechten Hand auch körperlich nicht in der Lage das Motorrad so zu steuern, wie es gefahren werden muss. Zudem hat sich der Fahrstil geändert, heute geht es viel mehr darum, wie du den Hinterreifen nutzt, weil der Vorderreifen eine andere Konstruktion bekam. Ich musste langsamer machen und darüber nachdenken, wie ich dieses Bike zu fahren habe. Nie zuvor habe ich mit meinem Team so hart geschuftet und Daten studiert, um zu verstehen, was die anderen Fahrer machen. Es wäre leicht gewesen, zum Saisonstart in Panik zu verfallen. Wäre das geschehen, hätten wir den jetzigen Punkt nicht mehr erreicht. Aber wir blieben ruhig und haben gewonnen – und das in dominanter Manier.»

Ergebnisse Moto2 Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Joe Roberts (USA), Kalex, 18 Runden in 36:03,441 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +1,070 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +3,625

4. Dani Holgado (E), Kalex, +7,365

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +7,494

6. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +9,467

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +10.112

8. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +11,193

9. David Alonso (CO), Kalex, +14,736

10. Albert Arenas (E), Kalex, +16,214

11. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +14,482

12. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,409

13. Deniz Öncü (TR), Kalex, +17,451

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +18,872

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +19,652

16. Collin Veijer (NL), Kalex, +21,754

17. Darryn Binder (ZA), Kalex, +22,285

18. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +23,112

19. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +23,592

20. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +25,786

21. Alex Escrig (E), Forward, +25,854

22. Jorge Navarro (E), Forward, +29,101

23. Yuki Kuni (J), Kalex, +29,662

24. Taiga Hada (J), Kalex, +48,129

25. Eric Fernandez (E), Boscoscuro, +1:06,657 min

– Milan Pawelec (PL), Kalex

– Ayumu Sasaki (J), Kalex

– Diogo Moreira (BRA), Kalex

– Aron Canet (E), Kalex

– Mattia Pasini (I), Boscoscuro

WM-Stand nach 12 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Baltus 134. 4. Moreira 128. 5. Dixon 119. 6. Öncü 100. 7. Agius 93. 8.Vietti 90. 9. Arenas 81. 10. Roberts 80. 11. Ramirez 80. 12. Salac 66. 13. Holgado 60. 14, Lopez 58. 15. Guevara 55.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 283. 2. Boscoscuro 161. 3. Forward 13.