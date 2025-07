Moto2-Rookie David Alonso: Was er ändern möchte

David Alonso will in Österreich einen Neustart machen

David Alonso blickt auf eine durchwachsene erste Saisonhälfte in der Moto2-WM zurück. In Brünn schaffte er als Neunter einen versöhnlichen Abschluss vor der Sommerpause. Ab dem Österreich-GP will er es anders machen.

Moto2-Rookie David Alonso hatte zu Beginn der Saison Schwierigkeiten, um sich in der für ihn neuen Klasse zurechtzufinden – die Umstellung auf das 765-ccm-Bike fiel ihm alles andere als leicht, er musste seinen Fahrstil umstellen. In Silverstone schaffte er dann seinen ersten Podestplatz in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft. Es schien, dass der Moto3-Weltmeister angekommen war in der Moto2-Kategorie. Doch dann stürzte er in Aragon, als er von Teamkollege Daniel Holgado abgeräumt wurde. In Mugello lief es wieder besser – er wurde Achter. Im Assen-GP und auf dem Sachsenring folgten die nächsten Enttäuschungen, als er beide Male ausfiel.

In Brünn wollte der 19-Jährige noch einmal ein gutes Ergebnis erzielen, um mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause zu gehen – dieses Vorhaben gelang ihm nur bedingt.

Am Samstag verpasste er den Einzug ins Q2 knapp, er musste von Startplatz 19 ins Rennen gehen. Im Grand Prix am Sonntag gab der Kolumbianer alles, um nach vorne zu kommen – vor allem in den letzten Runden hatte er eine gute Pace. Mit Rang 9 folgte für ihn in Brünn dann doch noch ein versöhnliches Ende. «Es war ein gutes Comeback, aber es war nicht genug», war Alonso nicht ganz zufrieden. «In den letzten Runden fühlte ich mich mit dem gebrauchten Reifen wohl, aber in den ersten Runden hatte ich Mühe, das Beste aus dem neuen Reifen herauszuholen. Das ist etwas, das mir auch im Qualifying oft passiert.»

In der Gesamtwertung liegt David Alonso nach der ersten Saisonhälfte mit 43 Punkten auf Rang 16. In der Rookie-of-the-Year-Wertung belegt der Aspar-Pilot derzeit Platz 2 und liegt 17 Zähler hinter Teamkollege Holgado, der in Brünn Vierter wurde. «Dieser Sommer wird gut für mich sein, um ein paar Dinge zu ändern. Ich genieße Comebacks, aber noch mehr genieße ich es, an der Spitze zu stehen. Das Ziel für die zweite Saisonhälfte ist es, von Anfang an konkurrenzfähig zu sein», gab Alonso die Marschrichtung vor, wenn es Mitte August mit dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring weitergeht.

Ergebnisse Moto2 Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Joe Roberts (USA), Kalex, 18 Runden in 36:03,441 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +1,070 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +3,625

4. Dani Holgado (E), Kalex, +7,365

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +7,494

6. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +9,467

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +10.112

8. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +11,193

9. David Alonso (CO), Kalex, +14,736

10. Albert Arenas (E), Kalex, +16,214

11. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +14,482

12. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,409

13. Deniz Öncü (TR), Kalex, +17,451

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +18,872

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +19,652

16. Collin Veijer (NL), Kalex, +21,754

17. Darryn Binder (ZA), Kalex, +22,285

18. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +23,112

19. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +23,592

20. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +25,786

21. Alex Escrig (E), Forward, +25,854

22. Jorge Navarro (E), Forward, +29,101

23. Yuki Kuni (J), Kalex, +29,662

24. Taiga Hada (J), Kalex, +48,129

25. Eric Fernandez (E), Boscoscuro, +1:06,657 min

– Milan Pawelec (PL), Kalex

– Ayumu Sasaki (J), Kalex

– Diogo Moreira (BRA), Kalex

– Aron Canet (E), Kalex

– Mattia Pasini (I), Boscoscuro

WM-Stand nach 12 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Baltus 134. 4. Moreira 128. 5. Dixon 119. 6. Öncü 100. 7. Agius 93. 8.Vietti 90. 9. Arenas 81. 10. Roberts 80. 11. Ramirez 80. 12. Salac 66. 13. Holgado 60. 14, Lopez 58. 15. Guevara 55.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 283. 2. Boscoscuro 161. 3. Forward 13.