Aron Canet: Wofür er sich entschuldigen wollte

So hätte sich Aron Canet das Moto2-Rennen in Brünn nicht vorgestellt: Sturz in Kurve 1 und null Punkte. In der WM-Tabelle liegt er nun 25 Zähler hinter Manuel Gonzalez (Intact GP), Teamkollege Baltus kommt immer näher.

Beim Tschechien-GP wollte Fantic-Pilot Aron Canet noch einmal ein gutes Ergebnis erzielen, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Vor dem Rennwochenende in Brünn hatte der Vize-Weltmeister von 2024 neun Punkte Rückstand auf WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP).

Doch es kam anders: Im Q2 am Samstag hatte Canet früh in der Session einen heftigen Crash in Kurve 10. Ein später Versuch, seine Rundenzeit zu verbessern, scheiterte – der 25-Jährige musste sich mit Startplatz 17 zufriedengeben.

Am Sonntag folgte dann das komplette Desaster: Canet stürzte in der ersten Runde in Kurve 1. Der Spanier wollte rasch nach vorne kommen, doch sein Rennen endete nur wenige Augenblicke nach dem Start. Danach nahm er das Rennen wieder auf, doch der Schaden an seiner Kalex zwang ihn nach einigen Runden zur Aufgabe.

«Es tut mir wirklich leid, wie der Tag verlaufen ist. Leider ist mir in Kurve 1 das Vorderrad weggerutscht, ich konnte den Sturz nicht vermeiden», haderte Canet. «Besonders leid tut es mir für das Team und die Mechaniker – sie haben einen unglaublichen Job gemacht, um das Motorrad nach meinem Qualifying-Sturz zu reparieren.»

In der Gesamtwertung liegt Aron Canet nach wie vor auf Platz 2. Auf Gonzalez, der in Tschechien Dritter wurde, hat er nun 25 Punkte Rückstand. Immer näher kommt hingegen Fantic-Teamkollege Barry Baltus. Der Belgier erzielte in Brünn sein fünftes Saisonpodium und liegt mit 29 Punkten Rückstand auf Rang 3 in der WM-Tabelle.

«Das ist ein harter Nuller, aber die Saison ist noch lang und es liegen noch viele Rennen vor uns. Wir werden nicht aufgeben, weiter hart arbeiten und um die Meisterschaft kämpfen», versicherte Canet.

Ergebnisse Moto2 Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Joe Roberts (USA), Kalex, 18 Runden in 36:03,441 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +1,070 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +3,625

4. Dani Holgado (E), Kalex, +7,365

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +7,494

6. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +9,467

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +10.112

8. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +11,193

9. David Alonso (CO), Kalex, +14,736

10. Albert Arenas (E), Kalex, +16,214

11. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +14,482

12. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,409

13. Deniz Öncü (TR), Kalex, +17,451

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +18,872

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +19,652

16. Collin Veijer (NL), Kalex, +21,754

17. Darryn Binder (ZA), Kalex, +22,285

18. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +23,112

19. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +23,592

20. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +25,786

21. Alex Escrig (E), Forward, +25,854

22. Jorge Navarro (E), Forward, +29,101

23. Yuki Kuni (J), Kalex, +29,662

24. Taiga Hada (J), Kalex, +48,129

25. Eric Fernandez (E), Boscoscuro, +1:06,657 min

– Milan Pawelec (PL), Kalex

– Ayumu Sasaki (J), Kalex

– Diogo Moreira (BRA), Kalex

– Aron Canet (E), Kalex

– Mattia Pasini (I), Boscoscuro

WM-Stand nach 12 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Baltus 134. 4. Moreira 128. 5. Dixon 119. 6. Öncü 100. 7. Agius 93. 8.Vietti 90. 9. Arenas 81. 10. Roberts 80. 11. Ramirez 80. 12. Salac 66. 13. Holgado 60. 14, Lopez 58. 15. Guevara 55.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 283. 2. Boscoscuro 161. 3. Forward 13.