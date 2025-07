Zwischenbilanz: So machen sich die Moto2-Rookies

In der Sommerpause wirft SPEEDWEEK.com einen Blick auf die Rookie-Wertung in der Moto2-WM. In der mittleren Klasse sind 2025 fünf Neulinge am Start.

In der Moto2-WM befinden sich in diesem Jahr fünf Rookies unter den Stammfahrern. Die Neulinge machen sich ganz ordentlich, jedoch zeigt sich, dass ihnen die Umstellung von der Moto3-Klasse nicht ganz leichtfällt. Auch der Supersport-Weltmeister hat zu kämpfen. Nach zwölf Rennwochenenden ist es an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Bislang konnte Daniel Holgado vom Aspar-Team am meisten überzeugen. Er ist derzeit der Führende der Rookie-of-the-Year-Wertung der Moto2 – mit 60 Punkten auf seinem Konto. In der Gesamtwertung liegt er auf Rang 13. Seine besten Saisonergebnisse erreichte der 20-Jährige in den Grands Prix in Katar und Tschechien, wo er jeweils Vierter wurde. Der Moto3-Vizeweltmeister konnte sich von den Rookies am schnellsten auf das 765-ccm-Moto2-Bike einstellen.

An der zweiten Stelle der Rookie-Wertung liegt der Teamkollege von Holgado, David Alonso. Der Moto3-Weltmeister sammelte in diesem Jahr bisher 43 Punkte, womit er in der Gesamtwertung der Moto2-WM auf Rang 16 liegt. Der Kolumbianer hatte zu Beginn der Saison Schwierigkeiten, um sich in der für ihn neuen Klasse zurechtzufinden – die Umstellung auf das Kalex-Bike fiel ihm alles andere als leicht. In Silverstone schaffte er dann seinen ersten Podestplatz in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft. Im Grand Prix in Aragon wurde er von Teamkollege Holgado abgeräumt. Im Assen-GP und auf dem Sachsenring folgten die nächsten Enttäuschungen, als er beide Male ausfiel. Den Tschechien-GP beendete David Alonso auf Rang 9.

Der nächste in der Riege der Neulinge ist Ivan Ortola, der Vierte der Moto3-WM 2024. Mit 26 Punkten liegt der Spanier, der für das MSI-Team fährt, momentan auf Platz 3 in der Rookie-Wertung. In der WM-Tabelle ist er auf Rang 18 zu finden. Sein bestes Saisonergebnis erzielte der 20-Jährige in Austin, wo er Sechster wurde. In Le Mans erreichte er mit Rang 9 ein weiteres Top-10-Ergebnis. In Assen konnte er seine Boscoscuro im Qualifying auf Startplatz 2 stellen, im Grand Prix fiel er aus.

Vierter in der Rookie-Wertung ist derzeit Collin Veijer (KTM Ajo). Der Dritte der Moto3-WM 2024 tut sich noch schwer in der Moto2-Kategorie. Nach zwölf Rennen hat der Niederländer 13 Punkte auf seinem Konto und liegt in der Gesamtwertung abgeschlagen auf dem 20. Rang. Sein bestes Saisonergebnis gelang ihm in Austin mit dem 10. Platz.

Der Schlechteste in der Rookie-of-the-Year-Wertung der Moto2-WM ist momentan Supersport-Weltmeister Adrian Huertas (Italtrans) – er hat sieben Punkte auf seinem Konto. Nach einem vielversprechenden 14. Platz beim ersten Saisonrennen in Thailand, konnte sich der Spanier danach nicht mehr steigern. Sein bestes Ergebnis erreichte der Quereinsteiger in Jerez, wo er den 13. Rang belegte. Zuletzt schaffte es der 21-Jährige in Brünn als 14. wieder in die Punkteränge.

Rookie-of-the-Year-Wertung 2025 in der Moto2-WM:

1. Daniel Holgado (E), 60 Punkte

2. David Alonso (COL), 43 Punkte

3. Ivan Ortola (E), 26 Punkte

4. Collin Veijer (NL), 13 Punkte

5. Adrian Huertas (E), 7 Punkte