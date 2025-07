Sergio Garcia schockiert: «Ich stand auf der Straße!»

Sergio Garcia war 2024 noch Moto2-Titelkandidat, seit Mitte Juni hat er kein Team mehr. Im Interview von SPEEDWEEK.com spricht der Spanier über die Trennung vom MSI-Team und die Fehler, die gemacht wurden.

Mitte Juni trennte sich das Weltmeister-Team MSI von Moto2-Pilot Sergio Garcia. Die Nachricht kam nicht ganz überraschend, gemeinsame Erfolge blieben seit längerer Zeit aus. In einem Statement war die Rede von einer Auflösung der Zusammenarbeit in beiderseitigem Interesse: «Das Team QJ MOTORS-MSi-FRINSA, das an der Moto2-Weltmeisterschaft teilnimmt, und der Fahrer Sergio Garcia teilen mit, dass sie nach konstruktiven Gesprächen und in gegenseitigem Respekt beschlossen haben, ihr Vertragsverhältnis einvernehmlich zu beenden.»

In der ersten Saisonhälfte 2024 zeigte Garcia beeindruckende Leistungen und führte die Weltmeisterschaft an. Danach folgte der Einbruch, Teamkollege Ai Ogura wurde Weltmeister. Auch 2025 wurde es nicht besser – zum Zeitpunkt der Trennung rangierte der Spanier mit drei Punkten auf WM-Rang 26. Garcia, der 2025 mit Weltmeister-Crew-Chief Norman Rank zusammenarbeitete, fuhr in Aragon sein vorerst letztes Moto2-Rennen.

SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino sprach mit dem 22-Jährigen über die Trennung von seinem Team, Fehler in der Vergangenheit und seine Pläne für die Zukunft.

Zunächst einmal: Wie geht es dir?

Sehr gut, es geht mir gut.

Die zweite Frage liegt auf der Hand: Was ist passiert?

Nun ja... Wir sind mit großer Vorfreude und viel Motivation in diese Saison gestartet, denn ich habe bereits letztes Jahr um den Weltmeistertitel in der Moto2 gekämpft. Aber gleich zu Beginn der Vorsaison wurden alle Erwartungen zunichte gemacht, weil ich mich beim ersten Test in Jerez verletzt habe.

Dann musste ich wegen eines Operationsfehlers erneut unter das Messer, und was eigentlich eine zwei- bis dreiwöchige Genesungsphase sein sollte, führte dazu, dass ich die ersten drei Grands Prix der Meisterschaft verpasste.

Hinzu kam noch die Uneinigkeit mit meinem technischen Team bei der Abstimmung des Motorrads. Wir wussten, dass dieses Jahr nicht wie das letzte werden würde, denn mit der Boscoscuro hatten wir mehr Probleme als sonst. Aber wir wussten auch, dass wir mit einem gut abgestimmten Motorrad um die Top-10 kämpfen könnten, wenn wir die richtige Abstimmung finden würden. Diese Abstimmung haben wir jedoch nie gefunden.

Dann, in meinem dritten oder vierten Rennen der Saison, im MotorLand Aragon, traf sich das Team nach dem Rennen mit meinem Manager und teilte ihm mit, dass sie nicht wollten, dass ich weiter auf das Motorrad steige. Sie haben den Vertrag so gut wie möglich gekürzt und ich stand auf der Straße.

Kann man sagen, dass der Schlüssel zu dieser Situation die Verletzung in der Vorsaison und der Fehler bei der Operation waren?

Nein, aber es hat uns sicherlich ein wenig daran gehindert, früher das richtige Gefühl für das Motorrad zu finden. Wenn man eine Saison ohne die ersten drei Rennen und ohne den letzten Test beginnt, ist es am Ende so, als würde alles bergab gehen. Und wenn dann noch das Motorrad komplizierter ist und nicht mit der Kalex mithalten kann...

Hast du erwartet, dass das Team eine solche Entscheidung treffen würde?

Nein! So etwas passiert im Fahrerlager selten und man kann sich nie vorstellen, dass es einem selbst passieren könnte. Aber nun ist es eben so gekommen. Ich habe es so gut wie möglich verkraftet, bin motiviert und trainiere sowohl auf dem Motorrad als auch körperlich auf hohem Niveau, um an dem Tag, an dem sich die Gelegenheit bietet, zu beweisen, dass ich immer noch ein Siegfahrer bin und um Siege in der Moto2 kämpfen kann.

Ich muss dich nach dem Einbruch im letzten Jahr fragen. 2024 hast du in den ersten acht Rennen fünf Podestplätze und zwei Siege erzielt; ab Österreich bist du in eine Krise geraten, aus der du nicht mehr herausgekommen bist. Was ist passiert?

Nun, das ist schwer zu erklären; ich verstehe selbst nicht ganz, was letzte Saison passiert ist. Mitte der Saison kamen neue Teile, und als wir das Motorrad umgebaut haben, haben wir meiner Meinung nach ein wenig die Orientierung verloren. Wir haben das Chassis gewechselt, praktisch das gesamte Motorrad umgebaut, und ich glaube, das war unser Hauptfehler.

Denn wenn man alles richtig macht – wenn man gewinnt und sich in jedem Rennen stark fühlt, ist es meiner Meinung nach schädlich, das Motorrad von einem Rennen zum nächsten zu wechseln, weil man sich dann sehr schnell an das neue Motorrad gewöhnen muss. Ich glaube, dass wir da in Bezug auf das Bike-Setup etwas die Orientierung verloren haben.

Du sprichst in der Mehrzahl. Waren diese Entscheidungen, das Motorrad zu wechseln, deine oder die des Teams?

Ich spreche in der Mehrzahl, weil wir letztendlich ein Team waren und alle dasselbe Ziel hatten, nämlich die Meisterschaft in diesem Jahr zu gewinnen. Aber diese Entscheidungen bezüglich des Motorrads kamen ein wenig vom Team und von Boscoscuro. Sie wollten das Motorrad weiterentwickeln und glaubten, dass ein Wechsel das Beste sei. Sie glaubten, dass es das Beste sei, und wir haben alle daran gearbeitet.

Von nun an wirst du die Entscheidungen wohl selbst treffen. Denn wenn jemand einen Fehler macht, dann soll es der Fahrer sein, der auf dem Motorrad sitzt, oder?

Ja, letztendlich lernt man aus jeder Situation etwas Neues, und ich habe letztes Jahr sehr viel gelernt. Wie du gesagt hast, muss der Fahrer in die Änderungen am Motorrad einbezogen werden, denn ich bin derjenige, der auf dem Motorrad sitzt und das Gefühl hat.

Ich habe gelernt, dass man, wenn man fünf oder sechs Rennen lang sehr gut gefahren ist und in der Weltmeisterschaft führt, auf keinen Fall etwas ändern sollte. Änderungen muss man vornehmen, wenn man sich verfahren hat oder nicht mehr weiterkommt.

Die Moto2-Klasse ist so ausgeglichen, dass kleinste Details darüber entscheiden können, ob man vorne oder hinten landet.

Ja, es ist eine sehr ausgeglichene Kategorie. Ich war noch nicht in der MotoGP, aber ich glaube, wenn es nicht die komplizierteste ist, dann ist sie zumindest sehr nah dran. Letztendlich sind die Motorräder gleich, sie haben die gleichen Motoren, jedes Detail zählt, vor allem Details bei der Abstimmung. Wer konstant ist und das Motorrad wenig anrührt, hat die besten Chancen zu gewinnen.

Warum hast du die Crew innerhalb der Box gewechselt? 2024 warst du in einer Truppe, mit der du um die Meisterschaft gekämpft hast, und bist sogar Dritter geworden. Für diese Saison bist du zur Crew gewechselt, mit der Ogura den Titel gewonnen hat. Warum?

Nun, das Team hat mir gesagt, ich solle wechseln. Sie hielten es für das Richtige, den Techniker zu wechseln. Ich habe mich entschieden, das zu tun, was sie für mich für richtig hielten. Am Ende ist mein Techniker auch zu einem anderen Team gewechselt, er hat nicht weitergemacht. Da ich sowieso den Techniker wechseln würde, hielten sie es für das Beste, zu der anderen technischen Seite zu wechseln, die unverändert geblieben ist.

Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen?

Letztes Jahr?

Ganz allgemein. Du warst Fahrer im Team Estrella Galicia von Emilio Alzamora, dann bist du zu Aspar gewechselt, dann bist du für das Team Pons gefahren und letztes Jahr für das Team MSI. Ich kann mir vorstellen, dass so viele Wechsel nicht gerade förderlich für konstante Ergebnisse sind.

Das stimmt. So viele Wechsel sind kontraproduktiv, weil man kein Vertrauen zu den Technikern oder den anderen Leuten aufbauen kann, mit denen man zusammenarbeitet. Und dieses Vertrauen ist einer der Schlüssel in diesem Geschäft. Man steigt vom Motorrad und der Techniker kennt einen und weiß schon mit einem Blick, was man braucht.

Estrella Galicia hat das Team aufgelöst und ich musste zum Team Aspar wechseln. Das mit dem Team Pons kam zustande, weil ich die Kategorie wechseln wollte und das Team Aspar damit nicht einverstanden war. Das Team Pons wurde Ende 2023 aufgelöst, sodass ich mir wieder ein neues Team suchen musste, nämlich MSI, und nun, im MotorLand, mitten in der Saison, habe ich kein Team mehr.

All das mit 22 Jahren. Du hast deinen Manager ganz schön auf Trab gehalten!

Es waren keine Veränderungen, die ich gesucht habe, sondern sie sind einfach so gekommen. Ich hatte nicht gerade das größte Glück mit den Teams, denn ich habe schon mehrere Teams in der Weltmeisterschaft verloren.

Aber gut, was würde ich ändern? Ich glaube, ich würde vor allem die guten Momente mehr genießen, wenn sie da sind, denn später merkt man, dass diese Welt hart und grausam ist.

Hat dich die Entscheidung des MSI-Teams schockiert? Hast du Tränen vergossen?

Ich war etwas geschockt, als mein Manager mir mitteilte, dass sie mich schon mitten in der Saison aus dem Team nehmen wollten. Nun, ich würde eher sagen, zu Beginn der Saison, denn es war noch nicht einmal die Hälfte.

Ich hatte mitten im Jahr kein Motorrad mehr! Aber nachdem ich mit meiner Familie und meinem Manager darüber gesprochen habe, glaube ich, dass es die richtige Entscheidung war. Denn ich hatte weder Spaß noch konnte ich mein Potenzial zeigen, das ich meiner Meinung nach habe.

Ich glaube, dass es die beste Entscheidung war, die getroffen werden konnte, denn letztendlich hat es mir geschadet, es gab keine gute Stimmung im Team und ich glaube, dass es so nicht mehr lange weitergehen konnte.

Du sagst, dass du dich weiter auf die Zukunft vorbereitest und trainierst. Wie sieht diese Zukunft aus?

Ich bin überzeugt, dass die Chance, auf die ich so sehr warte, kommen wird. Ein Team, das mir wirklich vertraut und das da ist, um gemeinsam um alles zu kämpfen. Wie ich schon gesagt habe, bereite ich mich weiterhin mit voller Kraft auf diesen Tag vor, sowohl auf dem Motorrad als auch körperlich, um mein Bestes zu geben und zu zeigen, dass ich ein großartiger Fahrer bin und dass ich meine Sache gut mache. Ich glaube, dass ich nächstes Jahr in die Weltmeisterschaft zurückkehren werde.

Ist die Option, irgendwann in der Saison auf ein Motorrad zu steigen, also ausgeschlossen, oder willst du lieber nichts überstürzen?

Mal sehen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, als Ersatzfahrer auf einem guten Motorrad zu fahren, würde ich natürlich einsteigen, keine Frage.

Die Superbike-Weltmeisterschaft kommt nicht in Frage?

Im Moment konzentriere ich mich auf die Moto2. Wir werden es erst einmal dort versuchen, wenn es nicht klappt, kann man über andere Meisterschaften nachdenken.

Jetzt, wo du die Rennen vom Sofa aus verfolgen musst, wie findest du die Moto2?

Im Grunde genommen so, wie ich sie von innen gesehen habe. Manu ist sehr stark, und es gibt noch ein paar andere, die gut fahren, wie Diogo, aber ich glaube wirklich, dass die Meisterschaft zwischen Aron Canet und Manuel Gonzalez entschieden wird.

Sie sind in jedem Rennen die stabilsten und konstantesten Fahrer. Man hat den Eindruck, dass beide mit Blick auf die Meisterschaft fahren. Ich glaube, dass sich alles zwischen den beiden entscheiden wird, sie sind die Stärksten in Bezug auf Team, Motorrad und Konstanz. Im Moment scheint Manu die besseren Karten zu haben, weil er den Eindruck vermittelt, dass er alles auf seiner Seite hat, aber in dieser Welt weiß man nie, und schon gar nicht in der Moto2, wo sich von einem Tag auf den anderen alles ändern kann.

Sergio, vielen Dank für das Gespräch! Wir hoffen, dich bald wieder auf einem Motorrad zu sehen.