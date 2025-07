Was Gino Borsoi (Pramac Yamaha) den Schlaf raubt

Vor dem Start in die Saison 2025 hatte das Team Pramac eine riesige Aufgabe zu bewältigen. Neben dem Wechsel von Ducati zu Yamaha in der MotoGP, wurde mit dem Moto2-Projekt begonnen. Gino Borsoi mit einer ersten Bilanz.

Im November des letzten Jahres stellten Yamaha und Pramac das neue Moto2-Projekt vor. Gemeinsam soll mit dem neuen Team BLU CRU Pramac Yamaha in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM um Titel gekämpft werden. Für dieses ehrgeizige Vorhaben hatte man sich als Teammanager Alex De Angelis ins Boot geholt. Als Fahrer wurden Tony Arbolino (Moto2-Vizeweltmeister von 2023) und Izan Guevara (Moto3-Weltmeister von 2022) verpflichtet. Beim Material fiel die Wahl auf Boscoscuro – jenes Bike, mit dem Ai Ogura 2024 den Weltmeistertitel holte.

Am 31. Januar wurde das neu aufgestellte Moto2-Team in Kuala Lumpur, gemeinsam mit den beiden MotoGP-Teams des japanischen Herstellers, offiziell präsentiert. Es war ein Zeichen, dass Yamaha 2025 auch in der Moto2-WM ernst machen will.

Die Bilanz nach 12 Rennwochenenden spricht ein anderes Bild: Guevara ist in der WM-Wertung auf Rang 15 zu finden, «Tiger Tony» ist nur 17. Ein zweiter Platz des Italieners in Austin war bislang der einzige Podestplatz, der eingefahren werden konnte.

Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino spricht Pramac-Teammanager Gino Borsoi über die Mammutaufgabe, ein Moto2-Team aus dem Nichts aufzubauen, wie er seine Fahrer bei Laune hält und wann er mit dem Erfolg rechnet.

Gino, als wir zu Beginn der Saison über das Moto2-Projekt sprachen, sagtest du mir, dass du das Team in aller Eile zusammenstellen musstest und dass euch das eindeutig geschadet hatte. Wie hat sich das Team seitdem entwickelt?

Nun, wie ich dir bereits mehrfach gesagt habe, war es keineswegs einfach, denn das Moto2-Projekt kam letztes Jahr zum Team Pramac, als wir um die Weltmeisterschaft kämpften. Ich war auf andere Dinge konzentriert, aber ich konnte nicht nicht an dem Projekt arbeiten, denn wenn man etwas tun will, muss man es natürlich gut machen. Zumindest bin ich es gewohnt, so zu arbeiten.

Man muss früh anfangen, Zeit, die wir nicht hatten, was dazu führte, dass das Saisonende und der Winter sehr hart und schwierig waren. Das Team ist neu, die Fahrer sind neu, man muss Beziehungen aufbauen, man muss die ersten Grundlagen für das Verständnis zwischen Fahrer und Techniker schaffen, auch mit dem Teamleiter, in diesem Fall mir und Alex De Angelis, dem Teammanager. All das ist ein Räderwerk, das am Anfang sehr schwierig ist.

Was raubt dir mehr den Schlaf, die MotoGP oder das Moto2-Team?

Moto2! Mit großem Abstand. Letztendlich war die MotoGP eine Umstellung, die mit der Hilfe von Yamaha zwar nicht einfach, aber auch nicht kompliziert war. Und die Leute, die ich habe, das Team, das ich habe, sind top, sie haben sich zu 100 Prozent engagiert. Das MotoGP-Team hatten wir im Griff, das war nicht besonders kompliziert.

Die wirklich titanische Aufgabe war es, das Moto2-Engagement auf die Beine zu stellen. Du musst bedenken, dass wir Ende September noch nicht einmal eine Schraube hatten. Wir hatten keine Techniker, nichts. Wir haben im September bei null angefangen. In der MotoGP-WM war viel Energie konzentriert, wo sie auch sein musste. Aber gleichzeitig musste das Moto2-Projekt starten und vorankommen, sonst wäre es zu spät geworden.

Als wir in Thailand zum ersten Rennen der Meisterschaft antraten, hatten wir das Gefühl: «Wir haben es geschafft.» Ich versichere dir, dass es im Laufe des Winters viele Momente gab, in denen ich dachte, wir würden es nicht schaffen. Aber wie immer haben wir es geschafft. Ich bin von großartigen Menschen umgeben, die mir sehr helfen.

Und wie geht es weiter?

Es hat gut angefangen, und wir hatten Höhen und Tiefen.

Izan Guevara. Man hat den Eindruck, dass er in den letzten Rennen kleine Schritte macht. Von Platz 15 und weiter hinten ist er nun regelmäßig in den Top-10 zu finden. Siehst du diese Entwicklung auch?

Auf jeden Fall. Das war eine der «Missionen» unseres Moto2-Projekts: das Talent, das Izan hat, zu fördern. Mit einem neuen Motorrad und einem neuen Team kann man das natürlich nicht von der ersten Minute an umsetzen. Er braucht Zeit und muss Schritt für Schritt vorgehen. Und die Arbeit, die wir in der Box leisten, hat dazu geführt, dass jedes Rennen besser läuft.

Am Anfang hatte er Schwierigkeiten. Er landete unter den letzten Boscoscuro, dann kam er in die Mitte der «Boscoscuro-Wertung» und jetzt ist er konstant unter den Ersten. Ich muss sagen, dass ich sehr stolz bin, denn die Anstrengungen des Teams und die Anstrengungen von Izan beginnen erste Früchte zu tragen. Ich glaube, wenn wir diesen Weg weitergehen, werden wir wieder den Izan aus der Moto3 sehen.

Ich nehme an, es ist schwierig, einen Fahrer wieder aufzubauen, der auf dem Weg nach ganz oben war und dann fast in der Hölle gelandet ist. Denn wir sprechen hier auch von sehr jungen Fahrern.

Nun, es ist schwierig, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung. Einen schnellen Fahrer zu betreuen, der immer gut fährt, ist ehrlich gesagt einfach, da gibt es nicht viel zu tun. Wenn jedoch ein Fahrer mit dem Talent, das Izan hat und das er nach wie vor hat, aus welchen Gründen auch immer in eine schwierige Phase gerät, ist es eine wichtige Aufgabe, seine Gelassenheit wiederherzustellen.

Aus X Gründen hatte Izan diese verloren, und es ist gar nicht so einfach, den alten Guevara wieder hervorzuholen. Aber genau darin liegt die Herausforderung. Denn wenn man dazu in der Lage ist, dann kann man auch gut arbeiten.

Das erreicht man, indem man dem Fahrer nahe ist, mit ihm spricht oder einen Profi hinzuzieht.

Jeder ist anders, jeder hat sein Gleichgewicht, und das muss man verstehen. Mit Izan arbeite ich auf eine bestimmte Art und Weise, mit Tony [Arbolino] ganz anders. Je nachdem, wen man vor sich hat, muss man auf die eine oder andere Weise arbeiten.

Was ist mit Tony?

Tony hat die Saison sehr gut begonnen, er stand sogar in den USA auf dem Podium. Dann kam er in eine schwierige Phase. Das fiel mit dem Fortschritt von Izan zusammen. Sagen wir mal so: Am Anfang gefiel Tony dieses Boscoscuro-Projekt, er war begeistert davon. Er ist mit viel Elan eingestiegen.

Dann tauchten Schwierigkeiten auf, die zu immer größeren Problemen führten. Wir haben verschiedene Lösungen für die Abstimmung gesucht, aber das hat ihm nicht geholfen, sich auf dem Motorrad sicherer zu fühlen. Wir haben Dinge ausprobiert, die nicht funktioniert haben, und jetzt halten wir kurz inne, um die Situation zu analysieren und nachzudenken.

Ich habe den Fahrer überzeugt, mit einer Person zusammenzuarbeiten. Es ist noch zu früh, um Ergebnisse zu sehen, aber ich habe Anzeichen für etwas Interessantes gesehen.

Wie lange wird es dauern, bis diese Arbeit Früchte trägt?

Ich weiß es nicht, aber ich sehe auf jeden Fall etwas und hoffe, dass es so schnell wie möglich geht. Aber es wird daran gearbeitet, ihm zu helfen.