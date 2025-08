One-Hit-Wonder Escrig – gelingt ein zweiter Streich?

Forward-Pilot Alex Escrig sorgte mit Rang 7 beim Moto2-Rennen in Argentinien für eine Überraschung. Danach verschwand der Kumpel von Pedro Acosta wieder im Niemandsland.

Unter die Boscoscuro- und Kalex-Armada mischte sich beim Argentinien-GP im März mit Alex Escrig ein einsamer Forward-Pilot. Im Qualifying stellte der Spanier sein türkisfarbenes Bike sensationell auf Startplatz 4. Im Rennen ging es für den 21-Jährigen in der Anfangsphase zurück auf Position 14. Danach kämpfte er sich tapfer zurück – am Ende wurde es für Escrig und das Underdog-Team Klint Forward rund um den umstrittenen Besitzer Giovanni Cuzari der starke 7. Rang.

Escrig freute sich riesig und zeigte nach dem Rennen Emotionen. Er bedankte sich bei seinen Unterstützern und war den Tränen nahe. «Ich bin stolz auf meinen Speed im Rennen und wie ich mich geschlagen habe. Wir werden so weiterarbeiten – wir haben gerade erst begonnen», postete er damals auf seinem Instagram-Kanal. Für Escrig war es das mit Abstand beste Ergebnis in seiner bisherigen Moto2-Karriere. Zuvor war ein 13. Rang in Malaysia in der Saison 2023 seine beste Platzierung.

Beim drauffolgenden Grand Prix in Austin holte er als 15. einen WM-Punkt. Danach driftete Escrig, der als bester Kumpel von MotoGP-Ass Pedro Acosta gilt, wieder in die Bedeutungslosigkeit ab. In Jerez verletzte er sich bei einem Crash, die Rennen in Le Mans und Silverstone musste er auslassen. Danach folgten in Aragon (21), Mugello (24), Assen (16), auf dem Sachsenring (20) und in Brünn (21) nur noch Platzierungen außerhalb der Punkteränge. «Wir befinden uns auf einer Aufholjagd und müssen unsere Schwächen deutlich verbessern, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Arbeit», postete Escrig nach dem Tschechien-GP.

Welches Ziel das ist, ließ der aus Valencia stammende Fahrer offen. Ein weiteres Top-10-Ergebnis in diesem Jahr wäre ihm jedenfalls zu wünschen. In der Gesamtwertung liegt Escrig derzeit mit zehn Punkten auf Rang 22. Teamkollege Jorge Navarro ist auf Position 28 zu finden.

Alex Escrig fuhr schon in vielen Rennserien. 2019 und 2020 trat er im Red Bull Rookies Cup an und belegte dort die Gesamtränge 11 und 14. 2021 gewann er überlegen die Superstock-600-EM. 2022 wurde er Neunter in der MotoE-WM, zudem belegte er in der Moto2-Europameisterschaft Rang 3. Seit der Saison 2023 geht er mit dem Forward-Team in der Moto2-WM an den Start und belegte die Gesamtränge 27 (2023) und 33 (2024).

WM-Stand nach 12 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Baltus 134. 4. Moreira 128. 5. Dixon 119. 6. Öncü 100. 7. Agius 93. 8.Vietti 90. 9. Arenas 81. 10. Roberts 80. 11. Ramirez 80. 12. Salac 66. 13. Holgado 60. 14, Lopez 58. 15. Guevara 55.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 283. 2. Boscoscuro 161. 3. Forward 13.