Classic-GP im Zschorlauer Dreieck am 2. und 3. August

Am kommenden Wochenende findet wieder der Zschorlauer-Classic-Grand-Prix statt. Die beliebte Veranstaltung wird zum 28. Mal viel Motorrad-Prominenz und Fans von historischer Renntechnik ins Westerzgebirge locken.

Der 28. Zschorlauer-Dreieck-Classic-Grand-Prix steht in den Startlöchern und wird am 2. und 3. August wieder zahlreiche Fans historischer Renntechnik und derer Piloten in seinen Bann ziehen. «Wir hatten mit unserem Traditionstermin im Juli zuletzt immer ziemliche Probleme, bei unserem Veranstaltungshighlight während der Schulferienzeit alle Vereinsmitglieder an Bord zu haben. Daher haben wir uns entschlossen, mit unserem Classic-GP 2025 auf das erste August-Wochenende zu gehen», erklärt der noch kommissarische Vorsitzende des 1. Auer MSC und Rennsekretär Uwe Stübner zum noch ungewohnten Termin.

Mit dem seit vielen Jahren in Deutschland lebenden Südafrikaner Jon Ekerold präsentiert der rührige Verein im Westerzgebirge seinen treuen Fans auch in diesem Jahr einen prominenten Ex-Weltmeister. 1980 setzte er sich sein Motorsport-Denkmal, indem er die 350-ccm-Klasse für sich entschied. Dagegen gehören die beiden 50-ccm-Vize-Weltmeister der Jahre 1970 bzw. 1979, der Niederländer Aalt Toersen und das Ehrenmitglied des Auer Motorsportclubs, Rolf Blatter aus der Schweiz, als regelmäßige Gäste fast schon zum Zschorlauer Inventar. Zu ihnen gesellen werden sich der ehemalige Deutsche Motorradmeister Harald Merkel (1975, 250 ccm) und der Ex-Europameister Herbert Hauf (1981, 250 ccm) sowie weitere erfolgreiche Rennfahrer aus den goldenen Zeiten des Rennsports. Natürlich sind neben diesen auch wieder zahlreiche Helden des DDR-Rennsports, wie zum Beispiel Rainer Richter, Thomas Wittig und Stefan Tennstädt, am Start.

Beim 28. Zschorlauer-Dreieck-Classic-Grand-Prix beginnt die Action auf der Strecke wieder am Samstagmittag des 2. August ab 12 Uhr mit den ersten Durchgängen der Demo-Läufe. Am Abend wartet das Festzelt mit einem bunten Programm rund um den Motorsport wieder auf zahlreiche Gäste und Fans. Am Sonntag, dem 3. August, werden die Demonstrationsfahrten ab 8 Uhr fortgesetzt, wobei bis zum Nachmittag pro Klasse zwei weitere Durchgänge auf dem Programm stehen.

Weitere Infos unter www.auermsc.de.