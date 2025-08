Gewinne eine Triumph Street Triple 765 RS!

Triumph verlost am Saisonende eine Street Triple 765 RS

Triumph verlost erstmals eine exklusive Custom Street Triple 765 RS – identisch mit dem Bike, das den beliebtesten Moto2-Rider auszeichnet. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück das Einzelstück gewinnen.

Triumph feiert die laufende Moto2-Saison mit einer besonderen Aktion: Zum ersten Mal haben Fans die Chance, eine exklusive Custom Street Triple 765 RS zu gewinnen – exakt jenes Modell, das als Triumph Triple Trophy an den beliebtesten Moto2-Fahrer verliehen wird. Dieses Einzelstück ist nicht käuflich zu erwerben und stellt für Motorradfans eine einmalige Gelegenheit dar.

Seit 2020 zeichnet Triumph mit der Triple Trophy die Fahrer aus, die durch außergewöhnliche Leistungen, beeindruckende Rennen und besondere Momente auf der Strecke auffallen. Bisherige Preisträger sind Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Jeremy Alcoba, Pedro Acosta und Ai Ogura. Nun möchte Triumph den Fans die Möglichkeit geben, selbst Teil dieser besonderen Tradition zu werden.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unkompliziert: Wer sein Glück versuchen möchte, muss lediglich seinen Namen und seine E-Mail-Adresse über den offiziellen Link eintragen. An jedem Rennwochenende entscheidet ein Expertengremium von Triumph und Dorna, welche drei Fahrer die herausragendsten Leistungen gezeigt haben. Anschließend stimmen die Fans auf dem offiziellen MotoGP-Instagram-Kanal ab, um so den Triumph Triple Trophy Champion des Jahres zu bestimmen.

Mit der Verlosung bringt Triumph die Moto2-Community noch enger zusammen und bietet allen Motorsportbegeisterten die Möglichkeit, ein Stück Rennsportgeschichte zu besitzen. Wer schon immer von einer echten Moto2-Maschine im Straßenlook geträumt hat, sollte diese Chance nicht verpassen – denn diesmal geht die begehrte Triumph Triple Trophy Street Triple 765 RS an einen glücklichen Fan.