Holgado (2.): Erstes Moto2-Podest für «El Pistolero»

Rookie Daniel Holgado (Aspar) holte mit Platz 2 auf dem Red Bull Ring seinen ersten Podestplatz in der Moto2-WM. Sieger Diogo Moreira (Italtrans) war an diesem Tag außer Reichweite.

Aspar-Pilot Daniel Holgado erlebte in Spielberg sein bislang bestes Rennwochenende in der Moto2-WM. Im Qualifying erzielte er die zweitschnellste Zeit. Weil WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP), der die Pole-Position erzielte, wegen einer Strafe im Rennen um drei Startplätze zurückversetzt wurde, erbte Holgado die Pole.

Der Rookie startete in der Moto2-Klasse das erste Mal von ganz vorn. Holgado legte auf dem Red Bull Ring einen guten Start hin und bog als Führender in die erste Kurve ein. Kurz danach wurde er von Diogo Moreira überholt. Holgado konzentrierte sich dann darauf, seine Position zu halten – er lag während des gesamten Rennens auf Podestkurs. Moreira war am Sonntag jedoch in einer eigenen Liga unterwegs, Holgado blieb ruhig und überquerte die Ziellinie 2,375 Sekunden hinter dem Brasilianer. Auf den Drittplatzierten Celestino Vietti hatte er drei Sekunden Vorsprung.

Der Moto3-Vizeweltmeister holte sich seinen ersten Podestplatz in der Moto2-WM. «Nachdem ich so lange gekämpft habe und so nah dran war, habe ich endlich mein erstes Podium erreicht», war «El Pistolero» erleichtert. «Es ist eine harte Kategorie, und sowohl das Team als auch ich arbeiten hart daran, an der Spitze zu stehen. Ich habe in der Sommerpause sehr hart gearbeitet, um die Details zu verbessern, die uns noch gefehlt haben, und diesen Schritt in der zweiten Saisonhälfte zu machen.»

Bislang konnte Holgado in Katar und Brünn zwei vierte Plätze erzielen. Mit dem Podestplatz konnte er einen weiteren Schritt nach vorn machen. «Auf das Podium zu kommen war eines meiner Ziele für diese Saison, und jetzt, wo ich es erreicht habe, fällt mir eine Last von den Schultern», so der 20-Jährige. «Ich habe versucht, Moreira zu überholen, aber er war viel schneller als ich, also habe ich mich an ihm orientiert. Ich setze mich nicht zusätzlich unter Druck und setze mir keine neuen Ziele, ich möchte einfach weitermachen und so arbeiten wie bisher.»

In der WM-Tabelle liegt Daniel Holgado nach 13 Saisonrennen mit 80 Punkten auf Rang 12. Die Rookie-of-the-Year-Wertung führt der Aspar-Pilot überlegen an – auf Platz 2 folgt Teamkollege David Alonso (43 Punkte), der in Spielberg ein mögliches Podest ins Kiesbett warf.

Ergebnisse Moto2 Spielberg, Rennen (17. August):

1. Diogo Moreira (BRA), Kalex, 23 Runden in 36:05,080 min

2. Dani Holgado (E), Kalex, +2,375 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +5,351

4. Albert Arenas (E), Kalex, +5,817

5. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +6,448

6. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +7,449

7. Barry Baltus (B), Kalex, +7,625

8. Collin Veijer (NL), Kalex, +7,729

9. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +8,056

10. Aron Canet (E), Kalex, +11,813

11. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +13,463

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +13,669

13. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +15,987

14. Daniel Munoz (E), Kalex, +19,611

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +20,513

16. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +20,609

17. Jorge Navarro (E), Forward, +29,101.

18. Adrian Huertas (E), Kalex, +21,498

19. Alex Escrig (E), Forward, +24,345

20. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +27,714

21. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +31,080

22. Mattia Pasini (I), Boscoscuro, +33,042

23. Unai Orradre (E), Boscoscuro, +40,374

24. Yuki Kuni (J), Kalex, +41,656

25. Nakarin Atiraphuvapat (Tha), +49,544

– David Alonso (CO), Kalex, 5 Runden zurück

– Joe Roberts (USA), Kalex, 14 Runden zurück

– Manuel Gonzalez (E), Kalex, 16 Runden zurück

– Senna Agius (AUS), Kalex, 23 Runden zurück



WM-Stand nach 13 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 169. 3. Moreira 153. 4. Baltus 143. 5. Dixon 119. 6. Vietti 106. 7. Öncü 100. 8. Arenas 94. 9. Agius 93. 10. Ramirez 84. 11. Roberts 80. 12. Holgado 80. 13. Salac 71. 14. Guevara 62. 15. Lopez 58.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 308. 2. Boscoscuro 177. 3. Forward 13.