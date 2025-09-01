Motocross: Der Schlüssel zu Moreiras makellosem Stil

Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler spricht Moto2-Pilot Diogo Moreira über seinen Werdegang, die Entwicklung seiner Technik und seine Aussichten für die Königsklasse im Jahr 2026.

Die MotoGP steht vor einem Generationswechsel. Fahrer in den Dreißigern (oder kurz davor) wie Jack Miller, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Luca Marini, Maverick Vinales und Alex Rins nähern sich wahrscheinlich ihren letzten Saisons in der Königsklasse, und es gibt eine ganze Reihe hungriger Talente, die darauf warten, ihre Sättel zu übernehmen. Es sind Namen wie Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez, David Alonso, Daniel Holgado, Collin Veijer, Jose Antonio Rueda, Maximo Quiles und Angel Piqueras. Dann gibt es natürlich noch die Youngsters, die es bereits in die MotoGP geschafft haben, wie Pedro Acosta (21), Fermin Aldeguer (20) und Ai Ogura (24), die darauf brennen, zu glänzen.

Ein Fahrer, der großes Interesse weckt und mit einem langfristigen Vertragsangebot von Honda (Somkiat Chantras LCR Honda-Platz) in Verbindung gebracht wird, ist der 21-jährige Diogo Moreira. Der Brasilianer bestreitet seine zweite Saison in der Moto2 und hat mit seinen Ergebnissen (bislang fünf Podiumsplätze und drei Siege), aber auch mit seinem flüssigen, anpassungsfähigen und effektiven Fahrstil für Aufsehen gesorgt. Die Anzeichen waren schon früh erkennbar. Moreira belegte bei seinem Moto3-Grand-Prix-Debüt in Katar 2022 den 6. Platz und schaffte es sofort unter die Top-10, wurde Achter in der Meisterschaft und Rookie des Jahres. In der folgenden Saison holte er seinen ersten GP-Sieg. 2024 stieg er in die Moto2 auf. Auch dort holte er sich vor Ende der Saison einen Pokal und wurde erneut zum Rookie des Jahres gekürt. 2025 hat er erneut einen Schritt nach vorne gemacht und steht nun vor den Toren der MotoGP.

Als er 14 Jahre alt war, zog Diogo mit seiner Familie von seiner Heimatstadt São Paulo nach Katalonien. Dort ging er zur Schule, trainierte aber auch und fuhr Flat Track und Motocross, während er in kurzer Zeit die Ranglisten der FIM JuniorGP und des Red Bull MotoGP Rookies Cup erklomm. Heute lebt er in Andorra. Der Umzug nach Europa, seine Nationalität und seine Wurzeln im Offroad-Sport sowie der nötige Ehrgeiz und der Wunsch, an der Spitze mitzufahren, haben ihm zu seinem derzeitigen Erfolg verholfen.

«Ich habe mit vier Jahren zusammen mit meinem Vater angefangen, Motocross zu fahren. Das war ziemlich früh, und deshalb bin ich heute so gut darin!», sagte er lächelnd während eines exklusiven Interviews mit SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler. «Es ist gut für den Körper und die Kondition, aber vor allem macht es mir Spaß. Ich bin fast zehn Jahre lang gefahren, davon zwei Jahre an der Westküste der USA. Ich war bei Rodney Smith und bin in Glen Helen und Pala gefahren. Mit 12 Jahren bin ich vom Motocross zum Asphalt gewechselt. Ich habe einige [MX]-Meisterschaften in Brasilien gewonnen, und mein Vater und ich haben darüber gesprochen, [dauerhaft] in die USA zu ziehen, aber ich glaube immer noch, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.»

Zwei Jahre nachdem er die Noppen von seinen Reifen entfernt hatte, lebte Moreira in Spanien. «Wir lebten dort fast das ganze Jahr über und kehrten nur am Ende der Saison für einen Monat zurück, um Familie und Freunde zu besuchen. Motocross, Flachbahnrennen und Kartfahren – zum Trainieren war das in Ordnung. Ich musste mich an das Leben dort gewöhnen und versuchen, Freunde zu finden. Ich ging drei Jahre lang zur Schule und lernte Katalanisch, aber jetzt vergesse ich es wieder ein bisschen!»

«Motocross macht mir Spaß und es ist schön, auf unterschiedlichem Terrain zu fahren», erklärte er. «Flat Track ist gut, um das Gas zu kontrollieren, aber Motocross macht einfach mehr Spaß.»

«Spaß» ist für Diogo Moreira ein wesentlicher Begriff. «Wenn ich Spaß am Motorradfahren habe, bin ich immer schnell. Ich muss Spaß daran haben. Sonst kann ich nicht aggressiv fahren oder irgendetwas tun.» Er fährt ein 450-ccm-Dirtbike, weil «die 250er für mich mittlerweile nichts mehr ist! Ich brauche etwas mehr Leistung, etwas mehr Kraft.»

Moreira nutzt die für Motocross notwendige Improvisationsgabe und Anpassungsfähigkeit – wo sich die Strecke und die Bodenhaftung ständig ändern und der Gashebelkontakt und die Kontrolle entscheidend sein können – für seinen Beruf (wie viele andere MotoGP-Fahrer auch). Der zweifache MXGP-Weltmeister Jorge Prado kommentierte, dass der Brasilianer einer der besten Straßenrennfahrer sei, die er je auf dem Dirt gesehen habe. Moreira dominierte auch die Ausgabe 2024 von Valentino Rossis mit Stars besetztem 100-km-Flat-Track-Rennen, das auf der MotoRanch des italienischen Idols in Tavullia stattfand.

«Motocross hilft mir hier [in der Moto2], schnelle Runden zu fahren. In der Qualifikation bin ich normalerweise ganz vorne. Das war in der Moto3 so und ist jetzt in der Moto2 genauso: Ich fahre gute Zeiten. Die Streckenveränderungen im Motocross zwingen dich, dich anzupassen, und das musst du auch in der Moto2 tun, um die schnellste Runde zu fahren.»

Sein Gespür und seine Technik, mit denen er sein Moto2-Paket trotz seiner im Vergleich zu vielen seiner Kollegen relativ geringen Erfahrung optimal nutzt, haben die Aufmerksamkeit der meisten im Fahrerlager auf sich gezogen. «Der Kerl ist auf jeden Fall supertalentiert, man muss sich nur seine Videos ansehen, in denen er Flat Track, Supermoto, Motocross oder was auch immer fährt, er ist in allen Disziplinen schnell», urteilte Pedro Acosta, als er in Österreich zu Moreira befragt wurde. «Wenn dieser Kerl ohne einen Meisterschaftssieg in die MotoGP kommt, wird er nicht vergessen haben, wie man Motorrad fährt. Er ist ein Talent, das darf man nicht vergessen.»

Moreira macht zwar große Fortschritte auf dem Motorrad, aber er muss noch lernen, mit der Aufmerksamkeit, dem Druck und den Erwartungen umzugehen, wenn die Motoren ausgeschaltet sind. Er könnte schließlich der erste brasilianische Sieger in der Königsklasse seit Alex Barros vor zwei Jahrzehnten werden, und die Scheinwerfer werden fest auf ihn gerichtet sein, wenn die MotoGP im März 2026 zum ersten Mal seit 2004 wieder in das Land zurückkehrt. «Das ist schwer zu bewältigen», musste er zugeben. «Als ich in der Weltmeisterschaft in der Moto3 anfing, war ich zu jung, 17 oder 18, und weil ich gut war, kamen die Leute auf mich zu. Das war schwer zu bewältigen. Schließlich habe ich gelernt, meinem Weg zu folgen und auf mein persönliches Team zu hören. Das ist das Wichtigste: in der Familie zu bleiben.»

«Nach Barcelona im letzten Jahr [dem letzten Event 2024] bin ich für zwei Wochen nach Brasilien gereist und habe eine dieser Wochen mit Interviews und Medienauftritten verbracht», erinnerte er sich. «Ich denke, wenn ich jetzt zurückkehre, wird es noch mehr davon geben. Das könnte sich jedes Jahr so fortsetzen, oder? Ich muss nur alles gut organisieren ... aber es macht mich auch glücklich, denn es bedeutet, dass die Arbeit gut läuft. Darauf bin ich stolz.»

In der Zwischenzeit wurde Moreira ständig auf seine Zukunft angesprochen. «Ich glaube, ich bin zu jung für die MotoGP», seufzte er noch in Deutschland. Am Renntag auf dem Sachsenring holte Moreira nach einem schlechten Start auf und arbeitete sich bis auf den 4. Platz vor, bevor er mit Jake Dixon kollidierte und dann wieder auf die Strecke fuhr, wo er David Alonso übersah. Die Kollision war erschreckend, und beide hatten Glück, dass sie relativ unverletzt blieben. Moreira verletzte sich am rechten Ellbogen, und aufgrund der körperlichen Schmerzen und der Strafe, aus der Boxengasse starten zu müssen, ließ er den Tschechien-GP in Brünn aus. Der Vorfall war der einzige Makel in einer beeindruckenden Bilanz im Jahr 2025. Er nahm seine Arbeit wieder auf, dominierte den Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring und legte mit einem zweiten Platz in Ungarn nach.

Moreira hat Rennen in der Moto3 und Moto2 gewonnen, und obwohl er nicht so viele Titel wie jemand wie Acosta vorweisen kann, ist sein Aufstieg fast so rasant wie der des gefeierten Spaniers. Wie Acosta befindet er sich trotz seiner Geschicklichkeit auf jedem Zweirad noch in der Lernphase seiner Karriere. «Ich lerne dieses Jahr viel, weil ich mehr an der Spitze fahre und mit [Aron] Canet und Manu [Gonzalez]», sagte er. «Ich versuche, Dinge zu erkennen. Ich muss verstehen und lernen. Wenn ich jemanden wie Manu überholen und schlagen kann, dann werde ich das tun, sonst muss ich etwas von ihm lernen. Wenn ich keine Nullrunden und Stürze habe, dann werde ich dabei sein.» Vielleicht ist Diogo Moreira bereits «dort».