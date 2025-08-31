Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Moto2: Alberto Surra kehrt mit Wildcard zurück

Von Silja Rulle
Surra Ende 2024 als Aldeguer-Ersatz
© Gold & Goose

Surra Ende 2024 als Aldeguer-Ersatz

Der frühere VR46-Akademie-Fahrer Alberto Surra kehrt in Misano mit einer Wildcard in die Weltmeisterschaft zurück. Der 21-jährige Italiener ist kein Unbekannter, fuhr bereits 29 Grands Prix.
Das WM-Comeback für Alberto Surra (21) steht bevor! Wie unsere Kollegen von «Moto Sprint» berichten, soll Surra bei seinem Heimrennen in Misano mit einer Wildcard antreten – und zwar für Andifer American Racing in der Moto2. Surra tritt derzeit in der JuniorGP-WM für das Team an und bekommt nun ein Moto2-Heimspiel.

Surra ist derzeit hauptberuflich in der JuniorGP-WM unterwegs, ist aber in der Weltmeisterschaft kein Unbekannter. Er fuhr bereits 29 WM-Rennen.

20 GPs absolvierte Surra in der Moto3: 2021 und 2022 auf KTM und Honda. 2021 sprang er für den in der Saison abgewanderten Filip Salac beim Rivacold Snipers Team ein. 2022 war seine erste volle Saison, wegen eines Kahnbeinbruchs verpasste er allerdings sechs Rennen. Seinen bislang einzigen WM-Punkt holte er 2021 in Portugal, wo er 15. wurde.

Neun GPs fuhr Surra in den darauffolgenden Jahren in der Moto2: 2023 achtmal als Ersatz beim Foward-Team und 2024 einmal in Malaysia als Ersatz für den verletzten heutigen MotoGP-Piloten Fermin Aldeguer. Außerdem war Surra, der mit der Nummer 67 antritt, zwischenzeitlich ein Jahr lang Teil der VR46-Akademie von Valentino Rossi.

Nun also die Rückkehr in die Weltmeisterschaft für den in Turin geborenen Italiener und die nächste Chance, sich auf der großen Bühne zu beweisen.

Passend: Der Italiener wird auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli durch seine Lieblingskurve fahren, nämlich die Curvone.

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
