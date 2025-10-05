Schock: WM-Leader Manuel Gonzalez disqualifiziert

Die Teams der Moto2-Klasse hatten auf dem Mandalika Circuit längst zusammengepackt, als die FIM um 17.15 Uhr Ortszeit die Mitteilung versandte, dass WM-Leader Manuel Gonzalez aus der Wertung genommen wurde.

Manuel Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact war im Indonesien-GP am Sonntagnachmittag als Zweiter zum zehnten Mal im 18. Rennen in dieser Saison aufs Podium gebraust, lediglich sein größter WM-Widersacher Diogo Moreira (Italtrans) war besser. Der Brasilianer konnte seinen Rückstand durch die fünf Punkte mehr aus Mandalika auf 29 Punkte verringern.



Um 17.15 Uhr Ortszeit, vier Stunden nach Rennende, der Schock für Gonzalez: Der Sieg wurde ihm aberkannt, sein WM-Vorsprung schrumpft damit auf neun Punkte!



Die Fahrzeugüberprüfung nach dem Rennen durch die Technischen Kommissare ergab, dass in Gonzalez’ Einheits-ECU eine nicht länger homologierte Softwareversion (M2_v13b2_SYS_v02.clx) aufgespielt war, das widerspricht Artikel 2.5.3.5.11 des Reglements.



Intact-Teammanager Jürgen Lingg schilderte den Sachverhalt gegenüber SPEEDWEEK.com: «Wir bekommen von Magneti-Marelli die Datensätze und spielen sie auf. Dieses Mal wurde nur ein Parameter für den Schaltautomat geändert, das gab es so noch nie. Gelingt das Aufspielen, wird im System ein Haken gesetzt. Es lässt sich hinterher aber nicht kontrollieren, ob das auch stimmt. Ich fragte nach, was wir falsch gemacht haben – sie sagten nichts. Wir haben uns dadurch keinen Vorteil verschafft, eher einen Nachteil. Aber das ändert jetzt nichts und wir stehen wie die Deppen da.»



Der Allgäuer ist mit dem Intact-Team bereits auf dem Heimweg nach Europa. «Ich musste mich gerade vor die Mannschaft stellen, und es ihnen erklären. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, mir wäre genau das Gleiche passiert. Unser Applikations-Ingenieur weiß nicht, was er falsch gemacht hat. Denn auf beide Motorräder wurden die gleichen Parameter aufgespielt. Das eine System hat es geschluckt, das andere nicht. Fakt ist: Wir müssen besser werden. Noch sind wir in der WM neun Punkte voraus – jetzt erst recht. In der MotoGP passieren solche Dinge auch, der Informationsfluss von Marelli könnte besser sein. Und in der Moto3 ist es so, dass alle alten Datensätze frei sind. Aber das hilft uns jetzt auch nicht.»

Ergebnisse Moto2 Mandalika, Rennen (5. Oktober):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 22 Runden in 34:23,00 min

2. Izan Guevara (E), +7,261

3. Aron Canet (E), Kalex, +9,050

4. Barry Baltus (B), Kalex, +9,518

5. Albert Arenas (E), Kalex, +11,109

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +11,544

7. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +14,591

8. Collin Veijer (NL), Kalex, +15,022

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +15,363

10. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,100

11. Darryn Binder (ZA), Kalex, +19,352

12. Senna Agius (AUS), Kalex, +19,501

13. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +22,632

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +23,648

15. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +23,994

16. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +27,880

17. Daniel Munoz (E), Kalex, +28,125

18. Yuki Kunii (J), Kalex, +32,451

19. Mario Aji (RI), Kalex, +32,925

20. Jorge Navarro (E), Forward, +37,634

– Celestino Vietti (I), Boscoscuro, 4 Runden zurück

– Filip Salac (CZ), Boscoscuro, 5 Runden zurück

– Unai Orradre (E), Boscoscuro, 8 Runden zurück

– Alex Escrig (E), Forward, 14 Runden zurück

– Daniel Holgado (E), Kalex, 17 Runden zurück

– David Alonso (CO), Kalex, 18 Runden zurück

– Marco Ramirez (E), Kalex, 1. Runde nicht beendet

Disqualifiziert: Manuel Gonzalez (E), Kalex, +4,678 sec

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 238 Punkte. 2. Moreira 229. 3. Canet 205. 4. Baltus 195. 5. Dixon 179. 6. Holgado 153. 7. Vietti 141. 8. Arenas 119. 9. Agius 108. 10. Öncü 100. 11. Alonso 97. 12. Guevara 99. 13. Ramirez 96. 14. Roberts 93. 15. Salac 82.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 428. 2. Boscoscuro 271. 3. Forward 13.