Moto3

Max Kofler (KTM/30.): «Einiges dazugelernt»

«Wir schauen dem Rennen positiv entgegen», betonte Maximilian Kofler (KTM) nach dem 30. Platz im Katar-Test. Für den Österreicher beginnt in einer Woche die erste volle Saison in der Moto3-WM.

Der 19-jährige Max Kofler ist der erste österreichische Stammpilot in der Motorrad-WM seit zehn Jahren, im Vorjahr war er in Spielberg und Silverstone als Wildcard-Fahrer dabei. Das letzte Testwochenende vor dem Saisonbeginn nächste Woche in Katar beendete er auf dem 30. Platz (+ 2,457 sec) der kombinierten Zeitenliste.

«Am dritten Testtag habe ich mich am Vormittag im Vergleich zu den vorherigen Tagen ein wenig gesteigert», erzählte Kofler am Sonntagabend in Doha. «Ich habe viele neue Dinge ausprobiert, um zu sehen, welche Richtung die richtige ist. Beim zweiten und beim dritten Training haben sich die Bedingungen ein wenig verschlechtert, aber wir haben trotzdem Fortschritte gemacht und ich habe einiges dazugelernt.»

Der Fokus des KTM-Piloten aus dem Team CIP Green Power lag beim Katar-Test vor allem auf dem Umgang mit dem neuen Motorrad: «Die Zeit ist nicht mehr besser geworden, aber darauf haben wir uns auch nicht fokussiert», betonte der Österreicher. «Wir wollten so viele unterschiedliche Sachen wie möglich ausprobieren und das haben wir geschafft. Deshalb sind wir zufrieden mit den letzten drei Tagen und schauen dem Rennen nächste Woche positiv entgegen.»

IRTA-Test Losail, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Ogura, Honda, 2:05,411 min, + 0,519 sec

3. Arbolino, Honda, 2:05,435 min, + 0,543

4. Suzuki, Honda, 2:05,447, + 0,555

5. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585

6. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

7. Masia, Honda, 2:05,540, + 0,648

9. Arenas, KTM, 2:05,683, + 0,791

10. Fernandez, KTM, 2:05,798, + 0,906

11. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

12. Deniz Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

13. Vietti, KTM, 2:05,958, + 1,066

14. Toba, KTM, 2:06,111, + 1,219

15. Alcoba, Honda, 2:06,211, + 1,319

16. Kunii, Honda, 2:06,218, + 1,326

17. Fenati, Husqvarna, 2:06,230, + 1,338

18. Darryn Binder, KTM, 2:06,287, + 1,395

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,310, + 1,418

20. Migno, KTM, 2:06,388, + 1,496

21. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

22. Pizzoli, KTM, 2:06,546, + 1,654

23. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

24. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

25. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

26. Tatay, KTM, 2:06,793, + 1,901

27. Riccardo Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

28. Dupasquier, KTM, 2:06,858, + 1,966

29. Yamanaka, Honda, 2:06,861, + 1,969

30. Kofler, KTM, 2:07,349, + 2,457

31. Geiger, KTM, 2:08,243, + 3,351