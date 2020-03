MotoGP

Zeitplan MotoGP-Auftakt in Katar: Neue Startzeiten

In einer Woche fällt in Doha/Katar der Startschuss in die MotoGP-Saison 2020. Aufgepasst: Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Zeitplan eine Verschiebung um zwei Stunden.

Auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit, der zehn Rechts- und sechs Linkskurven aufzuweisen hat, steht am nächsten Wochenende der erste Grand Prix des Jahres an. Seit 2008 wird der Katar-GP unter Flutlicht gefahren. Damals fand das MotoGP-Rennen noch um 23 Uhr Ortszeit statt, den Sieg sicherte sich Casey Stoner. Trainiert wurde in den ersten Nacht-GP-Jahren teilweise bis 1.30 Uhr.

2019 startete die MotoGP-Klasse um 20 Uhr, im Ziel setzte sich Andrea Dovizioso (Ducati) um gerade einmal 0,023 Sekunden gegen den späteren Weltmeister Marc Márquez (Honda) durch. In den Wintertests fuhr sich zuletzt aber Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales mit drei Bestzeiten (Valencia, Jerez und Doha) in den Kreis der Favoriten für die Saison 2020.

In der Moto2-Klasse gewann den Katar-GP im Vorjahr zwar Lorenzo Baldassarri (Kalex), aber auch das Intact GP Team hat beste Erinnerungen an Doha, denn Tom Lüthi und Marcel Schrötter standen als Zweiter und Dritter auf dem Podest. Jesko Raffin, der 2019 beim Saisonauftakt als Ersatzmann in die Punkteränge fuhr, ist 2020 Stammfahrer im NTS RW Racing GP Team.

In der Moto3-Klasse ist die Schweiz dagegen mit dem WM-Neuling Jason Dupasquier (PrüstelGP) vertreten, der in den ersten fünf Grand Prix mit Dirk Geiger einen deutschen Teamkollegen hat. Maximilian Kofler (CIP Green Power) sorgt seinerseits dafür, dass zehn Jahre nach Michael Ranseder wieder ein Österreicher in der Motorrad-WM mitmischt.

Aufgepasst: Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Startzeiten um zwei Stunden vorverlegt, wie es von den MotoGP-Assen gefordert worden war. Die Königsklasse geht somit um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) in das erste Rennen der Saison, die Moto2-Kategorie um 16.20 Uhr (14.20 Uhr MEZ) und die kleinste Klasse um 15 Uhr (13 Uhr MEZ).

Der Zeitplan des Grand Prix von Katar 2020 (MEZ)

Freitag, 6. März

09.50 – 10.30 Uhr: Moto3, FP1

10.45 – 11.25 Uhr: Moto2, FP1

11.40 – 12.25 Uhr: MotoGP, FP1



14.10 – 14.50 Uhr: Moto3, FP2

15.05 – 15.45 Uhr: Moto2, FP2

16.00 – 16.45 Uhr: MotoGP, FP2



Samstag, 7. März

09.25 – 10.05 Uhr: Moto3, FP3

10.20 – 11.00 Uhr: Moto2, FP3

11.15 – 12.00 Uhr: MotoGP, FP3



13.30 – 13.45 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.55 – 14.10 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.25 – 14.40 Uhr: Moto2, Qualifying 1

14.50 – 15.05 Uhr: Moto2, Qualifying 2

15.20 – 15.50 Uhr: MotoGP, FP4

16.00 – 16.15 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

16.25 – 16.40 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 8. März

10.40 – 11.00 Uhr: Moto3, Warm Up

11.10 – 11.30 Uhr: Moto2, Warm Up

11.40 – 12.00 Uhr: MotoGP, Warm Up



13.00 Uhr: Moto3, Rennen (18 Runden)

14.20 Uhr: Moto2, Rennen (20 Runden)

16.00 Uhr: MotoGP, Rennen (22 Runden)