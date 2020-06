PrüstelGP-KTM-Duo: Bereit für Saison-Restart in Jerez

Das PrüstelGP-KTM-Duo Jason Dupasquier und Barry Baltus kann es kaum erwarten, beim Moto3-Restart in Jerez wieder Gas zu geben. Für Dirk Geiger ist das Moto3-WM-Abenteuer vorerst beendet.

Die MotoGP-Verantwortlichen haben in der vergangenen Woche den neuen offiziellen WM-Kalender für die Zeit nach der Corona-Zwangspause veröffentlicht und damit bestätigt, dass der Saison-Restart am 19. Juli in Jerez erfolgt. Auch eine Woche später werden die GP-Stars auf dem spanischen Rundkurs um WM-Punkte kämpfen, am Mittwoch vor dem Rennen stehen noch Testfahrten auf dem Programm, damit sich die Fahrer aller WM-Klassen und des MotoE-Weltcups wieder an ihre Bikes gewöhnen können.

Denn seit dem Saisonauftakt in der Wüste von Katar mussten die WM-Teilnehmer einen viermonatigen Stopp hinnehmen, den die beiden PrüstelGP-KTM-Piloten Jason Dupasquier und Barry Baltus nutzten, um sich mit hartem Training auf die Wiederaufnahme der WM vorzubereiten. Dupasquier will sich nach seinem guten Saisonauftakt in Katar weiter verbessern, während Baltus gespannt auf sein Debüt in der WM-Einsteigerklasse blickt.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch kein außereuropäisches Rennen angekündigt. Die Dorna arbeitet aber hart daran, die Anzahl der Rennen, die im Jahr 2020 stattfinden werden, zu erhöhen. Ein weiteres Update zu diesem Thema wird Ende Juli veröffentlicht. Seine Teilnahme am Virtual-GP von Grossbritannien war nur ein kleiner Vorgeschmack auf sein erstes echtes Rennwochenende.

Für Dirk Geiger, der in Katar als Ersatz für den Rookie an den Start ging, ist das WM-Abenteuer vorerst beendet. Der 17-jährige Deutsche, der 2019 auf dem Sachsenring sein GP-Debüt bestritten und mit dem 23. Platz abgeschlossen hat, durfte beim Saisonauftakt als Ersatz für den Teenager Baltus antreten, der erst am 3. Mai das Mindestalter von 16 Jahren erreicht hat.

Geiger wird weiterhin für PrüstelGP Cuna de Campeones in der Moto3-Junioren-WM fahren. Die ersten Moto3-FIM-CEV-Rennwochenenden werden am 6. Juli in Estoril und am 13. Juli in Portimão über die Bühne gehen.

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. Sept.: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

Ersatzlos gestrichen:

07. Juni: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Circuit Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)