Tony Arbolino: «Ich will in die Moto2 aufsteigen»

Im Gegensatz zu vielen MotoGP-Stars will Moto3-Pilot Tony Arbolino noch keine konkreten Pläne fürs nächste Jahr kommunizieren. Der Italiener verrät nur so viel: «Ich will in die Moto2 aufsteigen.»

Bald ist es soweit: Am 19. Juli steht in Jerez das erste GP-Wochenende nach der Corona-Zwangspause an. Was für die Stars der Königsklasse der verspätete Startschuss für die Saison 2020 darstellt, ist für die Teilnehmer der Moto3- und Moto2-WM bereits das zweite Kräftemessen des Jahres. Denn die beiden kleineren Klassen hatten bereits im März in Doha das Vergnügen, gegeneinander zu kämpfen.

Für Tony Arbolino aus dem Snipers Team verlief die erste Runde nicht nach Wunsch, denn trotz aussichtsreicher Position musste sich der Italiener letztlich mit dem 15. Platz begnügen. Dies, weil er mit Darryn Binder zusammengeriet und weit zurückfiel. Entsprechend gross ist der Wille, wieder in den Sattel zu steigen und Wiedergutmachung zu leisten.

Dass beim Restart in Spanien wegen der strengen Sicherheitsmassnahmen keine Zuschauer auf den Tribünen sitzen werden, ist für den 19-Jährigen kein Grund zur Sorge, wie er im Interview auf «MotoGP.com» erklärt: «Emotional könnte es einen Unterschied machen, aber ich glaube nicht, dass die Abwesenheit der Zuschauer das Ergebnis verändern werden. Letztlich wird immer die gleiche Anzahl Punkte vergeben, und wir müssen uns also weiterhin jedes Mal darauf konzentrieren, möglichst viele Zähler zu erzielen.»

Auch die Tatsache, dass der neue, verkürzte und stark verdichtete WM-Kalender noch weniger Fehler als sonst erlaubt, nimmt Arbolino gelassen hin. «In der Moto3 musst du immer vorsichtig sein», winkt er auf die entsprechende Frage ab. «Es ist sehr wichtig, dass wir gut in Form zurückkehren, und genau daran arbeite ich jetzt. Ich will bei allen Rennen mein Tempo halten können – bis zum Ende der Saison», fügt er kämpferisch an.

Bei der Unterstützung des Teams wird der Teenager auch keine grossen Unterschiede spüren, obwohl die Mannschaftsgrösse zur Wahrung der sozialen Distanz beschränkt wird. Er betont: «In der MotoGP könnte es spürbar sein, aber in der Moto3 arbeiten wir bereits auf einem sehr tieferen Niveau. Ich denke nicht, dass die Beschränkung grosse Auswirkungen haben wird. In meinem Fall werde ich auf keinen im Team verzichten müssen.»

Und wie sieht es mit seinen Plänen für die Saison 2021 aus? Hier gibt sich Arbolino zugeknöpft. «Ich habe noch keine geschmiedet, aber ich will in die Moto2 aufsteigen. Um den Sprung zu schaffen, will ich die diesjährige Saison bestmöglich abschliessen», lautet seine ausweichende Antwort.

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. Sept.: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

Ersatzlos gestrichen:

07. Juni: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Circuit Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)