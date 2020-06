Jason Dupasquier (PrüstelGP): Endlich auf der Strecke

Jason Dupasquier darf wie alle GP-Kollegen momentan keine privaten Testfahrten mit dem GP-Motorrad machen. Deshalb übte er in Anneau du Rhin mit seiner 600er.

Als Jason Dupasquier am 8. März bei seinem Moto3-WM-debüt auf dem Losail Circuit in Doha/Katar auf Platz 25 über den Zielstrich fuhr, war ihm bewusst, dass es wegen der Corona-Pandemie wohl einige Zeit dauern würde, ehe er wieder auf Punktejagd gehen könne. Aber dass es bis zum nächsten Grand Prix fast viereinhalb Monate würde, damit durfte damals niemand rechnen.

Aber inzwischen steckt der 18-jährige Moto3-Rookie aus der Schweiz, der 2018 durch eine schwere Verletzung zurückgeworfen wurde, mitten in den Vorbereitungen auf den Re-Start der Saison am 19. Juli in Jerez. Als Teilnehmer der der «Jacqcues Cornu Master School» ging der letztjährige Red Bull Rookie zuletzt in Anneau du Rhin (Frankreich) bereits wieder für ein Training auf eine Rennstrecke. Er traf dort auch auf Landsmann Dominique Aegerter.

Übrigens: Im Junioren-Moto3-WM-Rennen in Valencia im März 2018 erlitt Jason einen mehrfachen Bruch des rechten Schienbeins. Die erste Operation in Spanien missglückte, deshalb mussten die Brüche drei Monate später in der Schweiz noch einmal neu fixiert werden.

Jason Dupasquier, dessen Vater Philippe im Jahr 2002 Platz 4 in der 125-ccm-Motocross-WM eroberte: «Es war super! Ich bin mit meiner 600er gefahren und es war geil, endlich wieder auf einer großen Rundstrecke zu fahren. Die Rundenzeit dauert dort ca. 1:30 min. Ich habe sieben Mal Slots für 20 Minuten absolvieren können. Wie viele Runden ich exakt gedreht habe, habe ich nicht gezählt.»

«Ich mag die Strecke im Elsass sehr. Jetzt ist sie außerdem neu asphaltiert worden. Das war großartig», ergänzte der junge Dupasquier, der aus Friboug in der Westschweiz kommt und den Red Bull-Rookies-Cup als Gesamtachter beendet hat. Eindrucksvoll war die Zuverlässigkeit des talentierten Eidgenossen aus dem CarXpert PrüstelGP-Team: Er fuhr bei zwölf Rennen elfmal in die Punkteränge und schaffte mit zwei fünften Plätzen seine besten Einzelergebnisse.

In der Moto3-WM zahlt Duspasquier vorläufig noch Lehrgeld. «Das war in Ordnung, am Ende bin ich froh. Ich habe eine Menge über mich, meine Position und die Linie gelernt und hatte Spaß», betonte der 18-Jährige nach Platz 25 in Katar. Er fand sich dort kurz nach dem Start in einer kleinen Gruppe wieder. In den ersten sechs Runden war er mit den Reifen zufrieden, das änderte sich danach allerdings. Er erklärte: «Der Grip hat rapide abgebaut. Dadurch wurde es schwieriger. Aber ich habe mir gesagt, dass ich weitermachen muss.»

In den letzten Runden hatte er auch in mentaler Hinsicht ein paar Probleme: «Mit dem Kopf war es schwierig, deswegen war ich noch nicht am Limit und habe noch Reserven. Obwohl ich mit dem 25. Platz nicht zufrieden bin, war das Wochenende sehr gut. Nur der Samstag lief nicht optimal.»

Ein Ziel hat er sich in Doha immerhin erfüllt: «Ich wollte nicht stürzen und mit anderen Fahrern um Plätze kämpfen, das habe ich geschafft. Durch die Fights mit den Rivalen hat man Spaß und kommt immer näher an sein höchstes Niveau heran.»

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

Ersatzlos gestrichen:

07. Juni: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)

(Übersee-Rennen werden nur ausgetragen, wenn Zuschauer-Tickets verkauft werden können. In Thailand und Malaysia könnte das klappen.)