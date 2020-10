Teruel-GP: Erneute Moto3-Pole für Fernandez (KTM)

Beim «Gran Premio Liqui Moly de Teruel» in Aragón schnappte sich Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) seine fünfte Moto3-Pole der Saison. Kofler und Dupasquier am Ende der Startaufstellung.

Filip Salac, Stefano Nepa, Kaito Toba und Gabriel Rodrigo sicherten sich im Q1 die letzten verbliebenen Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session. Maximilian Kofler und Jason Dupasquier stehen am Sonntag (Rennbeginn 11.20 Uhr) dagegen am Ende des Feldes.

Die Richtzeit im Q2 setzte Raul Fernandez in 1:57,535 min. Damit lag der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot zur Halbzeit der 15-minütigen Session gerade einmal 0,026 sec vor Rodrigo. Dahinter folgten Tatsuki Suzuki, Ai Ogura und WM-Leader Albert Arenas (+ 0,458 sec).

Knapp vier Minuten vor Ende schob sich Celestino Vietti auf Platz 2 nach vorne, er kam bis auf 0,009 sec an Fernandez heran.



Dann griff Fernandez noch einmal an und schraubte seine eigene Bestzeit – ohne Windschatten – auf eine 1:57,199 min herunter. Im letzten Versuch gelang Tony Arbolino noch die zweitbeste Zeit. Der Snipers-Honda-Pilot hatte den ersten Aragón-GP noch verpasst, weil er seine Quarantäne absitzen musste.

Arenas verbesserte sich noch in die zweite Startreihe, aber die Pole-Zeit von Fernandez war nicht mehr in Gefahr: Zum fünften Mal steht der Ajo-Fahrer in der Startaufstellung dieser Moto3-Saison ganz vorne!

Teruel-GP, Moto3, Q2 (24.10.):

1. Fernandez, KTM, 1:57,199 min

2. Arbolino, Honda, 1:57,430

3. Vietti, KTM, 1:57,544

4. Rodrigo, Honda, 1:75,561

5. Arenas, KTM, 1:57,676

6. Sasaki, KTM, 1:57,709

7. Masia, Honda, 1:57,811

8. Toba, KTM, 1:57,822

9. Suzuki, Honda, 1:57,837

10. Ogura, Honda, 1:57,849

11. Salac, Honda, 1:58,011

12. Dennis Foggia, Honda, 1:58,022

13. Fenati, Husqvarna, 1:58,029

14. Alcoba, Honda, 1:58,076

15. Binder, KTM, 1:58,186

16. Nepa, KTM, 1:58,205

17. McPhee, Honda, 1:58,328

18. Öncü, KTM, 1:58,398

Teruel-GP, Moto3, Q1 (24.10.):

1. Salac, Honda, 1:57,551 min

2. Nepa, KTM, 1:57,947

3. Toba, KTM, 1:57,971

4. Rodrigo, Honda, 1:58,007

5. Antonelli, Honda, 1:58,266

6. Tatay, KTM, 1:58,335

7. Lopez, Husqvarna, 1:58,341

8. Kunii, Honda, 1:58,395

9. Baltus, KTM, 1:58,434

10. Pizzoli, KTM, 1:58,921



Ferner:

15. Kofler, KTM, 1:59,844

16. Dupasquier, KTM, 2:00,032