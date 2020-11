Lorenzo Fellon fährt 2021 bei der SIC58 Squadra

Jetzt hat auch Honda-Teambesitzer Paolo Simoncelli sein Moto3-WM-Fahreraufgebot für die Saison 2021 komplett. Er hat den Franzosen Lorenzo Fellon (16) engagiert.

Eigentlich war die SIC48 Squadra von Paolo Simoncelli gegründet worden, um italienische Talente in die Moto3-WM zu bringen. Und natürlich sollte durch die Teambezeichnung das Andenken an Marco Simoncelli gewahrt werden.

Aber 2021 geht Paolo Simoncelli mangels italienischer Talente mit dem Fahrerduo Tatsuki Suzuki und Lorenzo Fellon an den Start. Der Franzose ist der Sohn des ehemaligen Johann-Zarco-Managers Laurent Fellon, der sich vor zweieinhalb Jahren mit dem zweifachen Moto2-Weltmeister zerkrachte.

Lorenzo Fellon (16) wuchs in Südfrankreich wie ein kleiner Bruder von Zarco auf, trainierte viel mit dem MotoGP-Piloten und wechselte vor einem Jahr vom Red Bull-Rookies-Cup in die CEV-Repsol-Junioren-WM. Jetzt hat sein Vater einen Zwei-Jahres-Vertrag beim SIC58-Team unterschrieben, das seit 2017 in der WM antritt. Fellon wird 2021 als einziger Franzose in Moto3-WM zu sehen sein. Er wurde am 15. Juli 2004 in Avignon in Südfrankreich geboren.

Fellon hat den Red Bull Rookies-Cup im Vorjahr mit 15 Jahren als Gesamfünfter beendet. In der Junioren-WM klassierte er auf der Honda des Estrella Galicia 0,0-Junior Teams von Emilio Alzamora, das jetzt zugesperrt wird, sich als Gesamtelfter. Bestes Ergebnis: Platz 4 in Aragón.

Das Moto3-Startfeld 2021

Snipers Honda Team: Filip Salac, Andrea Migno

Kömmerling Honda Gresini: Jeremy Alcoba, Gabriel Rodrigo

CarXpert PrüstelGP KTM: Ryusei Yamanaka, Jason Dupasquier

Petronas Sprinta Honda: Darryn Binder, John McPhee

Red Bull KTM Tech3: Deniz Öncü, Ayumu Sasaki

Red Bull KTM Ajo: Pedro Acosta, Jaume Masia

Leopard Honda Racing: Xavi Artigas, Dennis Foggia

Aspar KTM Team: Sergio Garcia, Izan Guevara

SIC58 Squadra Corse Honda: Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon

Reale Avintia Arizona 77 KTM: Carlos Tatay, Niccolò Antonelli

Sterilgarda Max Racing: Romano Fenati, Alonso Lopez

BOE Skull Rider Mugen KTM: Riccardo Rossi? Stefano Nepa

Honda Team Asia: Ai Ogura, Yuki Kunii

CIP Green Power KTM: Kaito Toba, Max Kofler