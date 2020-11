Prüstel frustiert: In Valencia erneut keine WM-Punkte

Bei Prüstel wartet das Team weiterhin auf eine Steigerung der beiden Rookies Jason Dupasquier und Barry Baltus. Beide blieben auch beim 14. WM-Rennen 2020 punktelos.

Der Valencia-GP gestaltete sich für das PrüstelGP Team nach einer bisher durchwachsenen Saison schwierig. Jason Dupasquier musste nach einem Sturz im Qualifying von Startplatz 23 ins Rennen gehen, Barry Baltus kam nicht über Position 24 hinaus. Zwar konnte Baltus durch einen guten Start einige Positionen gewinnen, doch dann stagnierte die Leistung des Belgiers, sodass er das Rennen auf Platz 17 beendete.

«Wir waren schneller als am ersten Valencia-Wochenende. Im Rennen konnte ich bereits in der ersten Runde sechs Positionen gut machen. Das Motorrad war in Ordnung, die Pace auch und ich war nicht weit von meinem ersten WM-Punkt entfernt, aber auch diesmal hat es nicht gereicht. Ich bin enttäuscht, aber wir müssen weiter arbeiten und niemals aufgeben», zeigte sich der 16-Jährige motiviert.

Teamkollege Dupasquier hatte stärker zu kämpfen und fuhr als 22. über den Zielstrich. «Ich bin zuversichtlich und glaube an mein Team. Ich weiß, dass ich mich weiter verbessern muss, das ist mein Ziel für das nächste Rennen und die nächste Saison. Ich möchte mich vor allen Dingen mental verbessern», analysierte der Schweizer seine Schwächen.

In Portimão wird Baltus sein letztes Rennen für das Prüstl Team bestreiten, bevor er 2021 mit dem RW Racing Team in die Moto2-WM aufsteigt. Wie bereits bekannt wurde, wird der 19-jährige Japaner Ryusei Yamanaka den Belgier bei Prüstel ersetzen.

Moto3-Ergebnis, Valencia-GP (15.11.):

1. Arbolino, Honda, 38:17,462 min

2. Garcia, Honda, + 1,142 sec

3. Raul Fernandez, KTM, + 1,297

4. Arenas, KTM, + 2,825

5. Darryn Binder, KTM, + 2,999

6. Öncü, KTM, + 3,208

7. Migno, KTM, + 9,836

8. Ogura, Honda, + 9,852

9. Masia, Honda, + 9,864

10. Alcoba, Honda, + 12,802

11. McPhee, Honda, + 12,879

12. Fenati, Husqvarna, + 14,513

13. Antonelli, Honda, + 15,619

14. Nepa, KTM, + 15,340*

15. Yamanaka, Honda, + 24,297

Ferner:

17. Barry Baltus, KTM, + 24,666

22. Dupasquier, KTM, + 28,138

*einen Platz nach hinten versetzt («track limits» in der letzten Runde)

Moto3-Fahrer-WM-Stand nach 14 von 15 Rennen:

1. Arenas, 170 Punkte. 2. Ogura 162. 3. Arbolino 159. 4. Masia 140. 5. Vietti 137. 6. Fernandez 134. 7. McPhee 124. 8. Binder 112. 9. Suzuki 83. 10. Rodrigo 80. 11. Fenati 77. 12. Garcia 77. 13. Alcoba 71. 14. Foggia 69. 15. Migno 60. 16. Sasaki 49. 17. Deniz Öncü 44. 18. Toba 40. 19. Nepa 38. 20. Antonelli 35. 21. Salac 30. 22. Tatay 24. 23. Lopez 21. 24. Yamanaka 14. 25. R. Rossi 10.

Konstrukteurs-WM:

1. Honda 306. 2. KTM 293. 3. Husqvarna 86.

Team-WM:

1. Leopard Racing 209. 2. Aspar Team 207. 3. Sky Racing VR46 197. 4. Rivacold Snipers 189. 5. Red Bull KTM Ajo 174. 6. Honda Team Asia 162.