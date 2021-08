Pedro Acosta: (KTM/11.) «Durchschnittliches Rennen»

Moto3-WM-Leader Pedro Acosta zeigte in Silverstone nach einem verkorksten Qualifying eine starke Aufholjagd. Mit Platz 11 baute der Red Bull KTM Ajo-Pilot seinen Punktevorsprung aus, da Sergio Garcia nur 16. wurde.

Beim Silverstone-GP kam es zum Kräftemessen der beiden WM-Rivalen Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) und Sergio Garcia (GASGAS Aspar Team). Doch kämpften beide nicht wie erwartet um den Sieg, sondern um die letzten Punkteränge.

Acosta war im Qualifying nicht über Startplatz 22 hinausgekommen, doch schon nach der ersten Runde hatte sich das spanische Supertalent bis in die Top-15 vorgearbeitet. Ähnlich machte es Garcia von Startposition 24, jedoch verloren beide frühzeitig den Anschluss an die Führungsgruppe. Stattdessen wurden sie in einen Zehnkampf um Position 10 verwickelt, bei dem der 17-jährige Acosta besser abschnitt. Während er Elfter wurde, verpasste Garcia mit Platz 16 die Punkteränge.

Der WM-Leader bewertete sein Rennen gelassen: «Man kann sagen, es war ein durchschnittliches Rennen. Wichtig ist, dass wir die WM-Führung weiter ausgebaut haben, auch wenn das Rennen wirklich hart und lang war. Ich war in einer sehr großen Gruppe unterwegs, in der sich oft überholt wurde. Dennoch war es insgesamt ein positives Wochenende.»

Mit Startplatz 10 hatte Acostas Teamkollege Jaume Masiá eine bedeutend bessere Ausgangslage für das Rennen. Der Spanier hielt sich lange Zeit in der Spitzengruppe im Kampf um Position 3. In der Schlussphase hatte der Spanier jedoch «große Probleme mit dem Grip am Hinterrad», weshalb er sich am Ende mit Platz 6 geschlagen geben musste.

Während Acosta die Tabelle weiterhin 46 Punkte vor Garcia anführt, liegt Masia mit 105 Punkten auf Gesamtrang 5.

Moto3-Ergebnis, Silverstone (29. August)

1. Fenati, Husqvarna, 17 Runden in 37:26,974 min

2. Antonelli, KTM, + 1,679 sec

3. Foggia, Honda, + 2,107

4. Guevara, GASGAS, + 2,154

5. Suzuki, Honda, + 7,475

6. Masia, KTM, + 7,541

7. Binder, Honda, + 7,559

8. Öncü, KTM, + 14,523

9. Rossi, KTM, + 14,541

10. Tatay, KTM, + 20,503

11. Acosta, KTM, + 21,898

12. McPhee*, Honda, + 21,859

13. Sasaki, KTM, + 22,028

14. Salac, KTM, + 22,107

15. Rodrigo, Honda, + 22,157

16. Garcia, GASGAS, +22,444

Ferner:

25. Kofler, KTM, + 52,858 sec

*ein Platz nach hinten versetzt («track limits» in der letzten Runde)

Stand Fahrer-WM (nach 12 von 18 Rennen):

1. Acosta 201 Punkte. 2. Garcia 155. 3. Fenati 132. 4. Foggia 118. 5. Masia 105. 6. D. Binder 95. 7. Antonelli 87. 8. Sasaki 71. 9. Toba 62. 10. Alcoba 60. 11. Rodrigo 60. 12. Guevara 59. 13. Migno 58. 14. Sasaki 54. 15. Öncü 53. 16. McPhee 53. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 37. 19. Artigas 30. 20. Dupasquier 27. 21. R. Rossi 23. 22. Nepa 22. 23. Tatay 20. 24. A. Fernandez 16. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Izdihar 8. 29. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 255 Punkte. 2. Honda 220. 3. GASGAS 180. 4. Husqvarna 136.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 306 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 214. 3. Leopard Racing 148. 4. Sterilgarda Max Racing Team 158. 5. Petronas Sprinta Racing 148. 6. Red Bull KTM Tech3 124. 7. Indonesian Racing Gresini 120. 8. Avintia Esponsorama Moto3 114. 9. Rivacold Snipers Team 93. 10. CarXpert PrüstelGP 75. 11. CIP Green Power 73. 12. SIC58 Squadra Corse 54. 13. BOE Owlride 45. 14. Honda Team Asia 18.