David Alonso ersetzt den verletzten Sergio Garcia

Der frisch gebackene Champion des Red Bull Rookies-Cup feiert am Wochenende in Misano seinen Einstand in der Weltmeisterschaft. Er springt beim Gaviota GASGAS Aspar-Team für den verletzten Sergio Garcia ein.

David Alonso wird beim Gaviota GASGAS Aspar-Team sein Debüt in der Moto3-Weltmeisterschaft feiern. Der Gewinner des Red Bull Rookies-Cup ersetzt in Misano den verletzten Sergio Garcia. Alonso wird am Renntag 15 Jahre, 5 Monate und 26 Tage alt sein. Er darf aber starten, weil er den Titel in der Nachwuchsserie gewonnen hat. Ein Vorteil: Er kennt die Strecke aus der Moto3-Junioren-WM.

«Ich wünsche Sergio eine schnelle Genesung und hoffe, dass er noch stärker als zuvor zurückkommt. Ich bin wirklich glücklich, dass ich die Gelegenheit habe, bei der Weltmeisterschaft zu debütieren. Damit geht ein Traum in Erfüllung», sagte Alonso. «Es wird sicher ein unvergessliches Erlebnis sein. Das Hauptziel in diesen Tagen wird sein, zu lernen und die Chance zu genießen, die mir das Team ermöglicht hat.»

Izan Guevara kommt als frisch gebackener GP-Sieger nach Italien. Auch wegen seines Erfolgs beim Austin-GP arbeitete er sich in der Gesamtwertung auf den achten Rang nach vorn. Diesen Weg möchte er fortsetzen, sagte er: «In Misano werden wir mit der Spitzengruppe kämpfen. Wenn wir am Samstag ein gutes Ergebnis erzielen, können wir an diesem Wochenende ein gutes Rennen fahren, zumal wir nach unserem ersten Podestplatz ohne Nervenflattern ankommen.»

Für Garcia ist der Ausfall besonders bitter, denn mit 50 Punkten Rückstand auf Pedro Acosta hatte er noch theoretische Chancen auf den Titel. Er fällt aufgrund eines Hämatoms an der Niere weiter aus.

Zur Erinnerung: Garcia war im ersten Freien Training zum Texas-GP gestürzt und hatte das Wochenende daraufhin zur Beobachtung im Dell Seton Medical Center von Austin verbringen musste. Die Heimreise nach Spanien durfte er dann aber plangemäß am Montag nach dem GP-Wochenende antreten.

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 15 von 18 Rennen):

1. Acosta 218 Punkte. 2. Foggia 188. 3. Garcia 168. 4. Fenati 138. 5. Masia 135. 6. D. Binder 123. 7. Antonelli 119. 7. 8. Guevara 101. 9. Sasaki 96. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. McPhee 72. 13. Alcoba 70. Toba 64. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 42. 20. Artigas 32.



Marken-WM:

1. KTM 308 Punkte. 2. Honda 290. 3. GASGAS 231. 4. Husqvarna 144.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 353 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 269. 3. Leopard Racing 220. 4. Petronas Sprinta Racing 198. 5. Red Bull KTM Tech3, 180. 6. Sterilgarda Max Racing Team 158. 7. Avintia Esponsorama 154. 8. Indonesian Racing Gresini 130. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 71. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 18.