Ana Carrasco: Erstmals wieder auf der Moto3-KTM

In Jerez begann am Dienstag ein gut besuchter Privattest mit vielen Teams aus der Moto3- und Moto2-WM. Für Ex-Supersport-300-Champion Ana Carrasco die erste Möglichkeit, um sich wieder an das kleinere Motorrad anzupassen

Erst in der vergangenen Woche wurde offiziell bestätigt, dass Ana Carrasco 2022 nach fünf Jahren in der Supersport-WM 300 und dem Titelgewinn 2018 in die Moto3-WM zurückkehrt. Am Dienstag absolvierte sie in Jerez den ersten Testtag auf der KTM des BOÉ-Teams. Die 24-jährige Spanier spulte 73 Runden ab und steigerte sich im Laufe des Tages um mehr als vier Sekunden pro Runde. In 1:50,949 min war sie dennoch am Ende der Moto3-Zeitenliste zu finden.

«Ich bin ziemlich glücklich mit diesem ersten Tag», erklärte Carrasco. «Es war wichtig, das Gefühl auf einem Moto3-Bike wiederzufinden, nachdem ich sechs Jahre lang keines mehr gefahren war. Insgesamt war es ein guter Tag mit dem Team, ich fühlte mich vom ersten Moment an sehr wohl dabei, mit ihnen zu arbeiten, und uns gelangen mit jedem Run Schritte nach vorne. Ich weiß, dass viel Arbeit vor uns liegt, aber ich glaube, dass wir die Dinge richtig anpacken.»

Schnellster der Moto3-Piloten war am Dienstag auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto übrigens Vizeweltmeister Dennis Foggia (Honda), gefolgt von seinem neuen Leopard-Teamkollegen Tatsuki Suzuki und Carlos Tatay auf der CFMOTO von PrüstelGP.

Privattest Jerez, 8. Februar, Moto3:

1. Dennis Foggia, 1:46,298 min

2. Tatsuki Suzuki, 1:46,758

3. Carlos Tatay, 1:46,779

4. Riccardo Rossi, 1:46,813

5. Andrea Migno, 1:46,836

6. John McPhee, 1:47,200

7. Ayumu Sasaki, 1:47,256

8. Stefano Nepa, 1:47,300

9. Xavier Artigas, 1:47,603

10. Ivan Ortolá, 1:47,991

11. David Muñoz, 1:47,995

12. Lorenzo Fellon, 1:48,044

13. Scott Odgen, 1:48,060

14. Alberto Surra, 1:48,161

15. Joel Kelso, 1:48,341

16. Kaito Toba, 1;48,475

17. Matteo Bertelle, 1:49,367

18. Taiyo Furusato, 1:49,441

19. Mario Aji, 1;49,523

20. Josh Whatley, 1:49,561

21. Elia Bartolini, 1:49,660

22. Ana Carrasco, 1:50,949

Privattest Jerez, 8. Februar, Moto2:

1. Somkiat Chantra, 1:42,213 min

2. Ai Ogura, 1:42,288

3. Tony Arbolino, 1:42,408

4. Joe Roberts, 1:42,432

5. Sam Lowes, 1:42,561

6. Alessandro Zaccone, 1:42,828

7. Marcel Schrötter, 1:42,875

8. Marcos Ramirez, 1:42,902

9. Filip Salac, 1:42,977

10. Simone Corsi, 1;43,068

11. Jeremy Alcoba, 1:43,472

12. Barry Baltus, 1:43,654

13. Lorenzo Dalla Porta, 1:43,779

14. Zonta v/d Goorbergh, 1:45,711