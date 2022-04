Austin: Bastianini gewinnt, Marc Márquez phänomenal

Ducati-Pilot Enea Bastianini überzeugte beim GP in Texas mit seinem zweiten Saisonsieg. Der Gresini-Fahrer setzte sich gegen Alex Rins (Suzuki) und Ducati-Fahrer Jack Miller durch. Marc Márquez lieferte eine Aufholjagd.

Ein wilder Ritt in Texas. Das MotoGP-Rennen am Sonntag auf dem Circuit of the Americas begann mit einem Schreckmoment für Honda-Werksfahrer Marc Márquez. Der Spanier blieb am Start fast stehen und fiel auf den letzten Platz zurück, der Motor kam kaum auf Drehzahl. Anschließend sorgte er für eine spektakuläre Aufholjagd, die auf Position 6 endete.

Enea Bastianini fuhr ein blitzsauberes Rennen und der Italiener holte sich letztendlich seinen zweiten Saisonsieg auf dem 5,5 km langen Kurs. Hinter dem Italiener überholte Alex Rins (Suzuki) in der letzten Runde noch Ducati-Fahrer Jack Miller. Der Spanier steht damit zum zweiten Mal hintereinander auf dem Podium. Jorge Martin kam von der Pole-Position, er konnte das Tempo nicht halten und reihte sich am Ende auf Platz 8 ein.

Die Stimmen der Top-3

Enea Bastianini (1.), Gresini Racing MotoGP:

«Ein fantastischer tag. Das Rennen war wirklich hart, Miller hat im ersten Teil eine sehr starke Pace gehabt. Zur Mitte des Rennens bemerkte ich, das Rins versuchte mich zu überholen, also habe ich alles gegeben, um an die Spitze zu kommen. Der Vorderreifen überhitze schon. Am Ende habe ich wie ein Bastard gekämpft und ich habe gewonnen. Es ist unglaublich in Amerika zu gewinnen und jetzt ist es an der zeit für einen Hamburger.»

Alex Rins (2.), Team Suzuki Ecstar:

«Ich fühle mich super, super gut. Ich möchte allen Leuten danken, dieser zweite Platz ist für die Menschen in der Ukraine und für alle, die unter Covid leiden. Wir waren in Sektor 1 unglaublich schnell, das hat mir geholfen, die Schwachpunkte bei der Beschleunigung auszumerzen. Wir hatten einen sauberen Kampf mit Jack, das war genial. Vielen Dank!»

Jack Miller (3.), Ducati Lenovo Team:

«Ich habe ein fantastisches Rennen gefahren und ich habe mein Bestes gegeben. Dann hat mich Enea geschnappt und ich habe einen Fehler gemacht, dadurch kam auch Alex am Ende ran. In der letzten Runde hatte ich keine Chance gegen ihn. Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, es war großartig.»

MotoGP-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Bastianini, Ducati

2. Rins, Suzuki, + 2,058 sec

3. Miller, Ducati, + 2,312

4. Mir, Suzuki, + 3,975

5. Bagnaia, Ducati, + 6,045

6. Marc Márquez, Honda, + 6,617

7. Quartararo, Yamaha, + 6,760

8. Martin, Ducati, + 8,441

9. Zarco, Ducati, + 12,375

10. Viñales, Aprilia, + 12,642

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,947

12. Brad Binder, KTM, + 13,376

13. Pol Espargaró, Honda, + 17,961

14. Nakagami, Honda, + 18,770

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,319

16. Morbidelli*, Yamaha, + 29,129

17. Marini, Ducati, + 29,630

18. Oliveira, KTM, + 32,002

19. Fernández, KTM, + 37,062

20. Gardner, KTM, + 42,442

21. Di Giannantonio, Ducati, + 42,887

22. Darryn Binder, Yamaha, + 1:42,171 min

– Alex Márquez, Honda

– Bezzecchi, Ducati



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.