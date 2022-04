Sergio Garcia (1.): «Das ist schwierig in der Moto3»

Sergio Garcia eroberte sich mit seinem Sieg im Moto3-Rennen auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» die WM-Führung zurück. Dabei gelang dem GASGAS-Aspar-Piloten etwas «Besonderes», wie er selbst berichtete.

Nach 21 spannungsgeladenen Rennrunden konnte GASGAS-Aspar-Pilot Sergio Garcia das Moto3-Rennen in Portimão mit einem Wimpernschlag von 0,069 sec vor Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) für sich entscheiden. Mit seinem zweiten Saisonsieg nach Argentinien eroberte sich der 19-jährigen Spanier damit die WM-Führung zurück. Er liegt nun mit 83 Zählern einen Punkt vor WM-Rivale Dennis Foggia (Leopard Honda).

Im verregneten Qualifying hatte sich Garcia trotz drei Stürzen den sechsten Startplatz gesichert. Das Warm-up am Samstagmorgen war die erste trockene Sitzung des Wochenendes, in der Garcia die drittschnellste Zeit setzte. Im Rennen hielt er von Beginn an die Pace hoch und enteilte dem Feld zunächst einige Meter. In der Schlussphase schlossen seine Verfolger wieder auf und es entwickelte sich ein Fünfkampf um den Sieg. «Es war ein großartiges Rennen», jubelte Garcia, der betonte: «Es war das erste Mal, dass ich die letzte Runde als Führender begonnen habe und dann auch an erster Stelle ins Ziel gekommen bin. Das ist etwas besonders Schwieriges in der Moto3-Klasse.»

Teamkollege Izan Guevara kämpfte von Startposition 9 ebenfalls in der Spitzengruppe mit, am Ende büßte er als Fünfter 0,373 sec auf Sieger Garcia ein. «Ich habe am Start so viele Fahrer wie möglich überholt, um den Anschluss an die Führenden nicht zu verlieren», erklärte der 17-jährige Mallorquiner seine Taktik. «Am Ende des Rennens ging mir etwas die Puste aus, da ich gemerkt habe, dass der Grip nachlässt. Ich denke, das war der Grund, weshalb ich am Ende nicht so kämpfen konnte wie ich wollte.»

Moto3-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Garcia, GASGAS, 21 Rdn in 38:17,725 min (=151 km/h)

2. Masia, KTM, + 0,069 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,110

4. Öncü, KTM, + 0,210

5. Guevara, GASGAS, + 0,373

6. Tatay, CFMOTO, + 4,094

7. Migno, Honda, + 4,729

8. Foggia, Honda, + 7,170

9. Kelso, KTM, + 7,241

10. Moreira*, KTM, + 7,165

11. Rossi, Honda, + 7,276

12. Suzuki, Honda, + 7,334

13. Ogden, Honda, + 7,442

14. Fellon, Honda, + 18,989

15. Nepa, KTM, + 22,437



*= «track limits»-Vergehen in der letzten Runde

Fahrer-WM Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1.Garcia 83 Punkte. 2. Foggia 81. 3. Masia 54. 4. Migno 50. 5. D. Öncü 50. 6. Guevara 48. 7. Sasaki 45. 8. Tatay 42. 9. R. Rossi 29. 10. Toba 27. 11. Suzuki 27. 12. Artigas 26. 13. Moreira 26. 14. Holgado 16. 15. Yamanaka 16. 16. Kelso 14. 17. Bartolini 13. 18. McPhee 11. 19. Ortolá 11. 20. Ogden 10. 21. Nepa 7. 22. A. Fernandez 7. 23. Fellon 3. 24. Aji 2. 25. Bertelle 1.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 99 Punkte. 2. Honda 99. KTM 82. 4. Husqvarna 56. 5. CFMOTO 50.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 131 Punkte. 2. Leopard Racing 109. 3. Red Bull KTM Ajo 70. 4. CFMOTO Racing PrüstelGP 68. 5. Red Bull KTM Tech3 57. 6. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 56. 7. Rivacold Snipers 50. 8. MT Helmets – MSI 42. 9. CIP Green Power 41. 10. SIC58 Squadra Corse 32. 11. Angeluss MTA Team 18. 12. QJMotor Avintia Racing 14. 13. Vison Track Racing Team 10. 14. Honda Team Asia 2.