David Muñoz und BOÉ verfolgen 2023 «große Ziele»

WM-Rookie David Muñoz (16) sorgt im MotoGP-Paddock weiter für Furore: In Spielberg gab es eine Vertragsverlängerung mit BOÉ, den zweiten Podestplatz und ein dickes Lob von Jorge Lorenzo.

Weil David Muñoz erst am 15. Mai seinen 16. Geburtstag feierte, stieg das Talent aus Sevilla erst beim Italien-GP in Mugello in die WM-Saison ein. Beim Debüt überzeugte der Gesamtzweite des Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021 auf Anhieb mit Rang 11. Bereits eine Woche später raste er in Montemeló in seinem zweiten WM-Rennen als Zweiter aufs Podest.

Am vergangenen Sonntag stand der Rookie beim Österreich-GP als Dritter zum zweiten Mal auf dem Podest – in seinem erst sechsten Rennen in der Moto3-WM. Nicht nur deshalb war das Rennwochenende für den KTM-Piloten ein voller Erfolg: BOÉ Motorsports verkündete die Vertragsverlängerung mit Muñoz für die Saison 2023.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Andrea Migno © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Sergio Garcia © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Ayumu Sasaki gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Ayumu Sasaki © Gold & Goose Suzuki, Sasaki, Muñoz © Gold & Goose Sieger Ayumu Sasaki Zurück Weiter

«Ich freue mich sehr, mit dem BOÉ Motorsports Team weiterzumachen. Von Beginn an fühlte ich mich Teil einer Familie und ich schätze das Vertrauen sehr, das sie vom ersten Moment an in mich gesetzt haben», betonte der junge Spanier, der auf die bisherigen Erfolge aufbauen will. «Ich möchte der gesamten Mannschaft für alles danken, vor allem José Ángel Gutiérrez Boé, weil er ein weiteres Jahr auf mich setzt. Ich freue mich schon, mit allen gemeinsam weiter zu lernen und mich zu entwickeln.»

Teamchef José Ángel Gutiérrez Boé erklärte dazu: «Seit wir uns im Vorjahr entschieden haben, auf David zu setzen, war uns klar, dass er aufgrund seines Talents und Potenzials ein sicherer Tipp ist. Das hat er gezeigt und wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Seit er zu uns gestoßen ist, wachsen wir gemeinsam, und ich glaube, er sorgt für eine tolle Atmosphäre in die Mannschaft. Wir wollen alles so fortsetzen, damit wir nächstes Jahr gemeinsam um große Ziele kämpfen können. Jetzt müssen wir weiter darüber nachdenken, was wir Rennen für Rennen verbessern können, um immer stärker zu werden.»

Übrigens: Der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo, der in Spielberg als Experte für DAZN Spanien im Einsatz war, ernannte David Muñoz am Sonntag neben Yamaha-Star Fabio Quartararo (Zweiter auf Ducati-Terrain) sogar zum Helden des Tages.

Moto3-Ergebnis, Spielberg (21. August):

1. Sasaki, Husqvarna, 23 Rdn in 39:03,516 min

2. Suzuki, Honda, + 0,064 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,292

4. Öncü, KTM, + 0,344

5. Garcia, GASGAS, + 2,453

6. Moreira, KTM, + 2,636

7. Guevara, GASGAS, + 3,074

8. Holgado, KTM, + 3,109

9. McPhee, Husqvarna, + 7,474

10. Toba, KTM, + 7,713

11. Ortolá, KTM, + 7,786

12. Foggia, Honda, + 8,855

13. Yamanaka, KTM, + 8,952

14. Artigas, CFMOTO, + 9,143

15. Nepa, KTM, + 9,260

Moto3-WM-Stand (nach 13 von 20 Rennen):

1. Garcia 193 Punkte. 2. Guevara 188. 3. Foggia 144. 4. Sasaki 138. 5. Masia 127. 6. Deniz Öncü 127. 7. Suzuki 114. 8. Migno 84. 9. Tatay 70. 10. Artigas 64. 11. Toba 63. 12. Yamanaka 62. 13. Holgado 56. 14. Riccardo Rossi 54. 15. Moreira 54. 16. Munõz 48. 17. McPhee 40. 18. Ortolá 38. 19. Nepa 30. 20. Adrian Fernández 29. 21. Bartolini 23. 22. Kelso 22. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 246 Punkte. 2. Honda 226. 3. KTM 210. 4. Husqvarna 167. 5. CFMOTO 103.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 381 Punkte. 2. Leopard Racing 258. 3. Red Bull KTM Ajo 183. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 178. 5. Red Bull KTM Tech3, 156. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 134. 7. MT Helmets – MSI 116. 8. CIP Green Power 85. 9. Rivacold Snipers 84. 10. Angeluss MTA Team 68. 11. SIC58 Squadra Corse 65. 12. BOE Motorsports 48. 13. QJMotor Avintia Racing 39. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 5.