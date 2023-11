Nach Katar-Misere: Sieg für Ayumu Sasaki & Husqvarna

Nach dem Katar-GP sprach Liqui Moly Husqvarna Intact-Teamchef Peter Öttl von «komplettem Funktionärsversagen». Der Sieg in Valencia sowie der Gewinn der Team-WM sind Balsam auf die Seele des Bayern.

Eine Woche nach dem Verlust des WM-Titels gewann Ayumu Sasaki in Valencia sein letztes Moto3-Rennen, er wird nächstes Jahr in der Moto2-Klasse antreten. Elf Podestplätze, davon drei dritte, sieben zweite und zum Abschluss ein grandioser Sieg, machten den 23-Jährigen mit sechs Punkten Rückstand auf Jaume Masia (Honda) zum Vizeweltmeister. Für Liqui Moly Husqvarna Intact GP bedeutete das außerdem den Gewinn der Team-WM.

«Es war eine große Erleichterung, auf der obersten Stufe des Podiums zu stehen, denn es war eine großartige, aber auch harte Saison», hielt Sasaki fest. «Am Ende fühlt sich dieser Sieg so gut an, weil das Team und ich ihn verdient haben und wir bis zum Schluss um die Meisterschaft gekämpft haben. Am Ende haben wir den Vizetitel gewonnen, dennoch war die Saison unglaublich, weil ich in diesem Jahr so viel gelernt habe. Und nicht nur 2023, die letzten zwei Jahre waren sehr lehrreich, denn das Team hat mir so viele Dinge beigebracht, die ich nie vergessen werde. Der Sieg im letzten Rennen ist ein schöner Abschluss und eine gute Art, das Ende unserer gemeinsamen Reise zu feiern.»

«Die letzten beiden Rennwochenenden der Saison waren sehr emotional», bemerkte Teamchef Peter Öttl. «Einerseits Katar, als uns die Chance auf den Gewinn der Fahrerweltmeisterschaft verwehrt wurde, und dieses Wochenende, an dem das gesamte Team extrem fokussiert war auf das, was vor uns lag. Jeder hat einen unglaublich guten Job gemacht. Letztendlich bin ich überglücklich, dass Ayumu in seinem letzten Rennen für uns und in dieser Klasse auf dem Podium stand. Das war einer der emotionalsten Siege, die wir in den letzten Jahren gefeiert haben. In der Fahrerweltmeisterschaft haben wir mit Ayumu den Vizetitel gewonnen und mit Collin den siebten Platz belegt. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team für seinen Einsatz, der mit dem Gewinn der Teammeisterschaft belohnt wurde. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, denn es unterstreicht die Leistung des gesamten Teams.»

Ergebnisse Moto3-Rennen Valencia (26.11.):

1. Sasaki, Husqvarna, 20 Runden in 33:03,409 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589

7. Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15. Nepa, KTM, + 11,462

Moto3-WM-Endstand nach 20 Rennen:

1. Masià, 274 Punkte. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 394 Punkte. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Team-WM:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 Punkte. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.