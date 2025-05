Jose Antonio Rueda: Sieg und 300. Podium für KTM Ajo

KTM-Ajo-Pilot Jose Antonio Rueda holte sich nach einer unglaublichen Aufholjagd im Moto3-Rennen in Silverstone seinen fünften Saisonsieg. In der WM-Tabelle hat er bereits einen komfortablen Vorsprung auf Angel Piqueras.

Zunächst sicherte sich WM-Leader Jose Antonio Rueda in Silverstone am Samstag seine zweite Pole-Position in der Moto3-Saison 2025. Die Ausgangslage für den Grand Prix am Sonntag wäre perfekt gewesen. Doch wegen Bummelns im Qualifying bekam der KTM-Ajo-Pilot eine harte Strafe – er wurde in der Startaufstellung ganz nach hinten strafversetzt. Moto3-Rookie Alvaro Carpe erbte somit die Pole-Position von seinem Teamkollegen.

Rueda ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und legte im Rennen von Position 26 aus eine unglaubliche Aufholjagd hin. Vom Start weg fackelte er nicht lange und als er den ersten Sektor passierte, hatte er bereits sieben Konkurrenten hinter sich gelassen. Bis zum Ende der ersten Runde hatte er zehn Fahrer überholt.

Nachdem er sich in der zweiten Runde an die Spitze der Verfolgergruppe gesetzt hatte, schloss Rueda zu den Führenden auf. Nach und nach arbeitete er sich dann nach vorne, bis er vier Runden vor Schluss das erste Mal die Führung übernahm. In der letzten Runde lieferte sich Rueda ein enges Duell mit Moto3-Rookie Maximo Quiles vom Weltmeisterteam Aspar. Im letzten Sektor gelang es Quiles, Rueda zu überholen – dieser holte sich die Führung zurück und überquerte 0,046 sec vor seinem spanischen Konkurrenten die Ziellinie.

Es war der fünfte Saisonsieg in sieben Rennen für Rueda. «Ich bin sehr zufrieden mit unserem Rennen. Wir konnten uns sehr gut an die Wetterbedingungen und den starken Wind anpassen. Wir haben das Motorrad sehr gut eingestellt und ich fühlte mich während des gesamten Rennens großartig», freute sich der 19-Jährige. Der Spanier legte eine unglaubliche Aufholjagd von 25 Positionen hin. «Ich bin meine Aufholjagd ruhig angegangen, weil ich wusste, dass sich die Spitzengruppe nicht absetzen würde. Wir hatten auch eine gute Pace, sodass wir geduldig sein und zum richtigen Zeitpunkt angreifen konnten.»

Rueda holte zudem für Red Bull KTM Ajo das 300. Podium in der Motorrad-Weltmeisterschaft. «Ich kann dem Team, meinem Umfeld und allen, die mich unterstützen, nur danken, denn dieser Sieg gehört allen.»

Der WM-Zweite Angel Piqueras stürzte in der allerletzten Runde. Durch seinen Sieg beim Britischen-GP hat Jose Antonio Rueda in der Gesamtwertung nun 141 Punkte auf seinem Konto – 54 mehr als Piqueras.

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 15 Runden in 32:58,943 min

2. Maximo Quiles (E), KTM, +0,046 sec

3. Luca Lunetta (I), Honda, +0,908

4. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,000

5. Alvaro Carpe (E), KTM, +1,071

6. Valentin Perrone (ARG), KTM, +1,176

7. David Almansa (E), Honda, +1,349

8. Guido Pini (I), KTM, +1,492

9. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,778

10. Vicente Perez (E), KTM, +2,618

11. Nicola Carraro (I), Honda, +2,779

12. Scott Ogden (GB), KTM, +2,953

13. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +6,626

14. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +22,242

15. Riccardo Rossi (I), Honda, +22,323



18. Noah Dettwiler (CH), KTM, +39,022

– Angel Piqueras (E), KTM, 1 Runde zurück

– David Munoz (E), KTM, 12 Runden zurück

– Joel Kelso (AUS), KTM, 12 Runden zurück

– Dennis Foggia (I), KTM, 15 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 22 Rennen:

1. Jose Antonio Rueda, 141 Punkte. 2. Angel Piqueras 87. 3. Joel Kelso 77. 4. Alvaro Carpe 69. 5. Taiyo Furusato 62. 6. Adrian Fernandez 61. 7. Luca Lunetta 52. 8. David Almansa 43. 9. Ryusei Yamanaka 42. 10. Maximo Quiles 40. 11. Matteo Bertelle 40. 12. Dennis Foggia 32. 13. Stefano Nepa 29. 14. Guido Pini 29. David Munoz 26.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 175 Punkte. 2. Honda 103.