Lunetta boxt Munoz aus dem Rennen und wird 3.

Luca Lunetta (SIC58) holte im Moto3-Rennen in Silverstone sein erstes Saisonpodest. Nach einer harten Aktion gegen Intact-Pilot David Munoz musste der Italiener im Grand Prix eine Long-lap-Strafe absolvieren.

In seiner Moto3-Rookie-Saison 2024 stand Luca Lunetta, der für das Team SIC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli antritt, zweimal auf dem Podium. In der Gesamtwertung belegte er den 12. Platz, in der Rookie-of-the-Year-Wertung wurde Lunetta hinter Angel Piqueras Zweiter.

Für dieses Jahr hatte sich der Italiener deutlich mehr vorgenommen. Doch bislang lief es für ihn nicht optimal. Zwei siebte Plätze in Argentinien und Katar waren seine besten Resultate 2025. Die Voraussetzungen für eine Top-Platzierung beim britischen Grand Prix waren für Lunetta zunächst nicht die Besten. Der Silverstone Circuit war Neuland für ihn, denn im letzten Jahr musste er das Rennen dort verletzungsbedingt auslassen.

Der Honda-Pilot kam jedoch auf der schnellen und flüssigen Strecke auf Anhieb gut zurecht. Im Qualifying holte er sich Startplatz 7, da WM-Leader Jose Antonio Rueda bis ans Ende des Feldes strafversetzt wurde, startete Lunetta aus der zweiten Reihe. Vom Start kam er gut weg. In der ersten Runde lieferte er sich mit Angel Piqueras ein Duell um Platz 5, dicht hinter den beiden lauerte Intact-Pilot David Munoz auf seine Chance. In der zweiten Runde konnte Lunetta den Australier Joel Kelso überholen, und weil David Almansa seine Long-lap-Strafe absolvierte, war er plötzlich Dritter. Danach konnte sich die #58 auch noch KTM-Ajo-Pilot Alvaro Carpe schnappen, wodurch er der erste Verfolger des Führenden Maximo Quiles war.

Munoz hatte sich ebenfalls nach vorne gekämpft – er war hinter Lunetta Dritter. Einen Umlauf später wurde alles auf den Kopf gestellt – Munoz, der an diesem Tag einen beeindruckenden Speed zeigte, war der neue Führende. Nach einigen Führungswechseln stieß Lunetta in der fünften Runde in Kurve 7 mit Munoz zusammen, als er sich innen vorbeipressen wollte – der Spanier stürzte, das Rennen war für den Intact-Fahrer vorbei.

Für die harte Aktion bekam Lunetta eine Long-lap-Strafe aufgebrummt. Nachdem er diese absolvierte, war er nur noch 13. Er gab danach nicht auf, kämpfte sich wieder nach vorne und überquerte als Dritter die Ziellinie – auf Sieger Rueda hatte er 0,908 sec Rückstand.

«Wir haben beim Le Mans-Test gute Arbeit geleistet. Es hat etwas gefehlt, aber wir haben einen soliden Schritt nach vorne gemacht. Harte Arbeit zahlt sich immer aus», freute sich Lunetta, der somit auch die erzielten Fortschritte beim Moto3-Test in Le Mans ansprach. «Ich bin superglücklich über dieses Ergebnis. Danke an mich selbst und an all die Leute, die immer an mich geglaubt haben – auch in schwierigen Zeiten.»

Nach dem dritten Platz in Silverstone ist Luca Lunetta in der Gesamtwertung mit 52 Punkten auf Rang 7 zu finden. Beim nächsten Rennen in Aragon gilt es für ihn, den Aufwärtstrend zu bestätigen. «Die ersten paar Grands Prix liefen nicht so, wie ich es erwartet hatte, aber ich habe nie aufgegeben und habe dank der ganzen Unterstützung um mich herum immer weiter gemacht», betonte Lunetta. «Ein großes Dankeschön an das ganze Team – Paolo, Marco, alle Mechaniker und alle, die mir den Rücken gestärkt haben. Jetzt müssen wir konzentriert bleiben und den Schwung beibehalten. Ich kann es kaum erwarten, in Aragon zu starten!»

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 15 Runden in 32:58,943 min

2. Maximo Quiles (E), KTM, +0,046 sec

3. Luca Lunetta (I), Honda, +0,908

4. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,000

5. Alvaro Carpe (E), KTM, +1,071

6. Valentin Perrone (ARG), KTM, +1,176

7. David Almansa (E), Honda, +1,349

8. Guido Pini (I), KTM, +1,492

9. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,778

10. Vicente Perez (E), KTM, +2,618

11. Nicola Carraro (I), Honda, +2,779

12. Scott Ogden (GB), KTM, +2,953

13. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +6,626

14. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +22,242

15. Riccardo Rossi (I), Honda, +22,323



18. Noah Dettwiler (CH), KTM, +39,022

– Angel Piqueras (E), KTM, 1 Runde zurück

– David Munoz (E), KTM, 12 Runden zurück

– Joel Kelso (AUS), KTM, 12 Runden zurück

– Dennis Foggia (I), KTM, 15 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 22 Rennen:

1. Jose Antonio Rueda, 141 Punkte. 2. Angel Piqueras 87. 3. Joel Kelso 77. 4. Alvaro Carpe 69. 5. Taiyo Furusato 62. 6. Adrian Fernandez 61. 7. Luca Lunetta 52. 8. David Almansa 43. 9. Ryusei Yamanaka 42. 10. Maximo Quiles 40. 11. Matteo Bertelle 40. 12. Dennis Foggia 32. 13. Stefano Nepa 29. 14. Guido Pini 29. David Munoz 26.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 175 Punkte. 2. Honda 103.