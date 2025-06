Motocross-ÖM: Mehrere Überraschungen in Mehrnbach 02.06.2025 - 11:22 Von Alfred Domes

© Alfred Domes MX2-Sieger Maximilian Ernecker (vorne)

Weder in der MX2- noch in der Open-Kategorie kamen bei der Motocross-ÖM in Mehrnbach die Spitzenreiter zum Zug. Johannes Klein verletzte sich im Zeittraining und musste kampflos seine Spitzenposition abgeben.