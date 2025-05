Tim Prümmer startet in Kleinhau und Schopfheim

Gleich zwei Veranstaltungen stehen am langen Himmelfahrts-Wochenende im Fokus der Gespannfans: das Flutlicht-MX in Kleinhau und die Deutsche Meisterschaft in Schopfheim.

Eine gute Nachricht vorweg: Nachdem Tim Prümmer für die nächste Zeit auf seinen Stammbeifahrer Jarno Steegmans verzichten muss, konnte er kurzfristig hochkarätigen Ersatz finden. Der Belgier brach sich beim Grand Prix in Foxhill am vergangenen Wochenende den rechten Mittelfuß und wird für mindestens fünf Wochen ausfallen. Für ihn springt Aivar van de Wiel ein. Im letzten Jahr fuhr der Niederländer mit Gert van Werven auf den elften WM-Rang, 2023 trug er mit Justin Keuben zur Goldmedaille der Niederländer in der Team-EM bei und 2022 gewann er mit Frank Mulders die IMBA-Europameisterschaft.

Prümmer hatte ohnehin für die Deutsche Meisterschaft am kommenden Sonntag (1.6.) genannt und nutzt diese Gelegenheit nun für ein erstes Training mit dem 24-jährigen Van de Wiel jr. In Südbaden wird die neue Formation auf starke Konkurrenz stoßen. Der letztjährige Vizemeister Adrian Peter hatte bei seinem Sturz im zweiten Lauf von Foxhill keine ernsthaften Verletzungen davongetragen und wird mit Joel Hoffmann am Start sein. Ebenso die DM-Dritten Joshua und Noah Weinmann und die weiteren Spitzenteams der Serie. Dazu gesellen sich gleich sechs Gespanne aus der benachbarten Schweiz, darunter die beiden schon früher in Schopfheim starken Käser-Teams. Zeitplan und weitere Infos: msc-schopfheim.de.

Bereits am Freitag steigt in Kleinhau die 34. Ausgabe des Flutlicht-Motocross. Neben zahlreichen Fahrern mit klassischen Solomotorrädern gehen dort die historischen Gespanne in zwei Klassen sowie internationale Gespanne aus der IMBA/DAMCV-Serie an den Start. Die Trainings beginnen ab 14.30 Uhr, die Rennen ab 17.40 Uhr. Prümmer und sein früherer Beifahrer Tobias Lange werden einen Yamaha-Viertakt-Twin im Wasp-Fahrwerk pilotieren. Zeitplan und weitere Infos: msc-kleinhau.com.