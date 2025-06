Vorschau ECMXCup in Veszpremvarsany am 14. Juni 2025

Am 14. Juni findet in Ungarn der zweite Lauf des ECMXCups statt

Im MX Park Veszpremvarsany findet am 14. Juni 2025 der zweite Lauf des ECMXCups statt. Bei diesem Classic-Rennen werden 250 Fahrer aus 14 Ländern mit ihren historischen Motorrädern aus verschiedenen Zeitepochen am Start

Ungarn hat eine lange Tradition im Motocross-Sport. In der EMX250 hat Ungarn mit Juniorenweltmeister und EMX125-Champion Noel Zanocz ein großes Talent am Start. Auch wenn Aron Katona in der diesjährigen EMX125 momentan mit gesundheitlichen Problemen kämpft, zeigt auch dieses Beispiel, dass Motocross in Ungarn weiterhin einen sehr hohen Stellenwert hat.

Die deutschen Fans werden sich an Kornel Nemeth erinnern, der Anfang der 2000er Jahre bei den ADAC MX Masters ganz vorn mit dabei war. Nemeth, der während dieser Zeit auch im Freestyle-Motocross und in der MX1-WM erfolgreich unterwegs war, ist aber schon die zweite Generation der Nemeth-Dynastie. Kornel Nemeth Senior war bereits in den 1980er Jahren einer der erfolgreichsten ungarischen Motocrosser, der in der internationalen Rennserie des Pokals für Frieden und Freundschaft und anderen internationalen Rennen erfolgreich war. Kornel Nemeth wird am 14. Juni beim zweiten Lauf des ECMX-Cups in Veszpremvarsany als Gast erwartet.

Veszpremvarsany befindet sich im nordwestlichen Teil Ungarns, nur 35 km von Györ entfernt, 50 km nördlich des Balatons. Die GPS Koordinaten für die Strecke lauten: 47.41946117.823349. Bei dem Rennen werden 250 Fahrer aus 14 Ländern erwartet und allein aus dem Gastgeberland Ungarn haben sich 20 Fahrer angemeldet.

Die Strecke in Veszpremvarsany ist eine in die hügelige Landschaft eingebettete Naturstrecke, die sich besonders gut für Classic-Rennen mit historischen Motorrädern eignet. Die Organisatoren um Patrick Linninger und Markus Szenft zeigen haben die Vorbereitungen abgeschlossen. Patrick Linninger ist übrigens Europameister der Twinshock-Kategorie bis 50 Jahre und war mit seinem Team vom ersten Tag an beim ECMXCup dabei.