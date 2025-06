WSX-Kalender 2025: Kein Grand Prix in Europa

Die Supercross-WM beginnt am 18. Oktober in Malaysia

Die FIM Supercross-WM will sich global aufstellen und veröffentlichte nun ihren Kalender für dieses Jahr. Es sind Rennen in Asien, Süd- und Nordamerika, Australien und Afrika geplant, während Europa leer ausgeht.

Der längst überfällige Kalender der Supercross-WM wurde nun von Serienpromoter SX Global und FIM bekanntgegeben. Geplant sind 5 Grands-Prix: Die WM soll am 18. Oktober in Asien (Malaysia) beginnen. Runde 2 ist in Südamerika (Buenos Aires) geplant. Am 15. November geht es in Nordamerika (Kanada) weiter und es folgen am 29. November der Australien Grand Prix und der Südafrika Grand Prix, wo am 15. Dezember im DHL-Stadion von Kapstadt das Saisonfinale stattfinden soll.

Die SMX-Playoffs in den USA enden am 21. September. Damit könnten die US-Stars an der WM teilnehmen. 2024 konnte SX Global Stars wie Eli Tomac (Yamaha), Ken Roczen (Suzuki) und einige andere prominente Fahrer gewinnen. Die Teilnehmerliste für dieses Jahr ist derzeit noch unklar.

Bezeichnend ist, dass kein Grand Prix in Europa geplant ist, wo sich im Gegensatz zu den asiatischen Ländern die Wachstumsraten der Wirtschaft im Niedergang befinden. In Malaysia z.B. wird in diesem Jahr ein Wachstum von 4,5 bis 5,5 Prozent erwartet. Der Veranstaltungsort London wurde Anfang Mai abgesagt.

2025 FIM World Supercross Championship



18.10.2025 - Malaysia, Kuala Lumpur , Stadium Merdeka

08.11.2025 - Buenos Aires, Argentinien, Oscar&Juan Gálvez

15.11.2025 - Kanada, Vancouver – BC Place

29.11.2025 - Australien GP, Gold Coast – Cbus Super Stadium

13.12.2025 - Südafrika, Kapstadt – DHL Stadium