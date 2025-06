Larissa Papenmeier (Honda): Die Königin der Herzen

Der Zieleinlauf der Damen-WM im Talkessel wurde zum emotionalen Höhepunkt des Deutschland Grands-Prix. Mit stehenden Ovationen feierten die Fans Larissa Papenmeier (Honda) und ihr Fanclub hatte eine Überraschung parat.

Auch die Damen-WM hatte im Talkessel Saisonhalbzeit. Die 31-jährige Italienerin Kiara Fontanesi (GASGAS) zeigte mit ihrem 23. Grand-Prix-Sieg, dass sie das Fahren auf Top-Level nicht verlernt hat und der aufstrebenden Jugend immer noch etwas vormachen kann. Kiara gewann den Deutschland Grand Prix mit einem 1-2-Resultat vor der 17-jährigen niederländischen Titelverteidigerin Lotte van Drunen (Yamaha), die den zweiten Lauf am Sonntag zwar gewinnen konnte, aber den ersten Lauf nur auf Platz 3 beendete.

Die deutsche Honda-Pilotin Larissa Papenmeier ist im Alter von 35 Jahren die einzige Protagonistin im Feld, die schon 2008 bei der Einführung der Damen WM mit am Start stand. Seitdem hat sie in der WM 37 Podiumsplatzierungen und 7 Grand-Prix-Siege errungen, darunter ihre unvergessenen Siege 2010 und 2024 im Talkessel. Nach der Saison 2024 dachte Larissa schon ans Aufhören, doch der Sieg beim Heim-Grand-Prix beflügelte sie, doch noch weiterzumachen.

Im Talkessel wurde sie in diesem Jahr Fünfte. «Das war mein Ziel und das habe ich erreicht», sagt die Deutsche. «Die Top-3 sind im Moment außer Reichweite, da bin ich realistisch.» Die Fans am Hang der Nationen feierten diese Leistung bei ihrem vielleicht letzten großen Auftritt mit tobendem Applaus.

Die drei weiteren WM-Läufe in dieser Saison werden in den Niederlanden, der Türkei und in Australien stattfinden. Ihre Teilnahme beim Saisonfinale im australischen Darwin war aber noch unsicher, denn ein Überseerennen ist bekanntlich ein gewaltiger finanzieller Kraftakt. Dann geschah das Unerwartete: Ihr Fanclub übergab Larissa am Hang der Nationen eine Spende, die ihre Teilnahme am WM-Finale in Darwin ermöglichen soll. Larissa brach vor Rührung in Tränen aus!

Der Auftritt von Larissa Papenmeier beim Deutschland-Grand-Prix war der emotionale Höhepunkt des Wochenendes. Nach ihrem Zieleinlauf bekam sie von einem Fan, wir nennen ihn Juri, in bester Manier eines Gentlemans einen Blumenstrauß überreicht. Wo hat man das in unserem Sport schon gesehen?

Larissa Papenmeier wurde am Sonntag im Talkessel zur Königin der Herzen. Mit zwei Grand-Prix-Siegen im Talkessel ist sie die Königin des Talkessels. Danke Lare!

Ergebnis WMX Talkessel:



1. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 1-2

2. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 3-1

3. Daniela Guillen (E), GASGAS, 2-4

4. Lynn Valk (NL), KTM, 4-3

5. Larissa Papenmeier (D), Honda, 5-5

6. Armandine Verstappen (B), Yamaha, 6-6

WM-Stand nach Event 3 von 6:



1. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 133 Punkte

2. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 127, (-6)

3. Lynn Valk (NL), KTM, 118, (-15)

4. Daniela Guillen (E), GASGAS, 112, (-21)

5. Armandine Verstappen (B), Yamaha, 85, (-48)

6. Larissa Papenmeier (D), Honda, 84, (-49)