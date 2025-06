SidecarCross: Prümmer/van de Wiel starten in Brou

Nach der teilweise missglückten Generalprobe in Schopfheim haben sich Tim Prümmer und Aivar van de Wiel entschieden, ihre Notgemeinschaft fortzuführen. Die dritte Runde der Motocross-Gespann-DM bot spannende Momente.

Nachdem das Wetter bereits im letzten Frühjahr nicht recht mitspielen wollte, waren für den Schopfheimer Rennsonntag wiederum Regen und Gewitter angekündigt. Doch während die natürliche Streckenbewässerung in der Nacht bestens funktionierte, war die Piste am Morgen wieder aufgetrocknet und alle Läufe konnten unter fast optimalen Bedingungen stattfinden. Fast, weil es ab Mittag zunehmend schwül wurde, was manchen Akteuren mehr oder weniger starke Probleme bereitete.

Prümmer/van de Wiel schienen davon wenig beeindruckt und legten im Pflichttraining locker die schnellste Zeit vor. Auch der Sieg im ersten Lauf schien ihnen sicher. Doch angesichts der Zielflagge kollabierte der Niederländer im Boot. «Ich habe dann nichts mehr mitbekommen und bin erst am Motorhome wieder aufgewacht», schilderte van de Wiel, nachdem er sich wieder erholt hatte.

Vor dem Hintergrund, dass dem als durchtrainiert bekannten Sohn des früheren Vizeweltmeisters Henry van de Wiel verletzungsbedingt mehrere Monate Fahrtraining fehlen und Prümmer bei der schwülen Witterung direkt sein gewohntes WM-Tempo fuhr, ist der Schwächeanfall nachvollziehbar.

In dieser Situation entschied Prümmer zunächst ohne Wenn und Aber am zweiten Lauf nicht mehr teilzunehmen. Und vor dem Hintergrund, dass der Kampf um vordere WM-Plätze ohnehin gelaufen sein dürfte, entschloss sich das Duo, am kommenden Wochenende dennoch beim Frankreich-GP in Brou zu starten. Allerdings mit gebremstem Schaum, um wenigstens einige Punkte mitnehmen und für die weiteren anstehenden Rennen trainieren zu können. Denn es ist offen, wann Stammbeifahrer Jarno Steegmans nach seiner Mittelfußfraktur wieder fit sein wird.

Hinter Prümmer setzten sich zunächst Adrian Peter/Joel Hoffmann auf dem zweiten Rang fest. Doch dann rückten die als Fünfte gestarteten Joshua und Noah Weinmann auf. Als Peter auf der teilweise engen Piste kurz hinter Rosalie Ziller/Philipp Wächter feststeckte, nutzten die Weinmänner sofort ihre Chance. Kurz vor dem Ziel musste Prümmer schauen, dass er seinen offenkundig schwächelnden Partner noch über den Zielstrich brachte. Damit war der Weg zum Sieg für das Brüderpaar frei.

Mit einigen Teams aus der Schweiz hatten die DM-Stammfahrer starke Konkurrenz. So folgten David Bolliger/William Leutwyler sowie die Käser-Brüder Remo und Luca den Vizemeistern Peter/Hoffmann ins Ziel. Da Luca Mitte Juni seinen 16. Geburtstag feiert, können und wollen die schnellen Schweizer danach auch WM-Rennen bestreiten.

Mit einem starken Start brachten sich Patrick Hengster/Celina Jahn in eine gute Ausgangsposition und ernteten damit den sechsten Rang. Dagegen wurden Leon Hofmann/Julian Zimmermann und André Knübben/Florian Plettke durch Stürze zurückgeworfen. Tobias Hertfelder musste zurückstecken, weil Beifahrer Moritz Kilian sich am Knie verletzte.

Den zweiten Start gewann Peter vor den Weinmann-Brüdern. Doch wiederum waren diese schneller, übernahmen die Führung und machten den ersten DM-Doppelsieg ihrer Karriere klar. Peter/Hoffmann wurden unangefochten Zweite vor den Käsers. Hengster startete abermals stark und konnte Nick Uhlig/Philipp Oettel auf Distanz halten. Hofmann/Zimmermann versiebten den Start, zeigten dann aber über die 32 Minuten Renndistanz eine bemerkenswerte Aufholjagd vom letzten auf den sechsten Platz. Lukas Erlecke/Leon Freygang mussten vom Start weg mit einer durch Kollision verbogenen hinteren Bremsscheibe, Knübben zwei Runden vor Schluss mit streikender Kupplung zurückstecken. Bolliger wurde dagegen ein etwas forsch angegangener Anlieger zum Verhängnis.

Mit ihrem Gesamtsieg übernehmen die Weinmann-Brüder die DM-Führung. Doch könnte es sein, dass neben Peter auch Prümmer ein ernsthafter Gegner im Titelkampf wird. Nachdem die angepeilte Top-Platzierung in der WM in weite Ferne gerückt ist, würde der Meister von 2023 seine Saison gerne zumindest mit einem zweiten DM-Titel versüßen.

Resultate Motocross-Gespann-DM Schopfheim/D:



1. Lauf: 1. J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-AMS. 2. Prümmer/A. van de Wiel (D/NL), VMC-AMS. 3. Peter/Hoffmann (D), VMC-Husqvarna. 4. Bolliger/Leutwyler (CH), VMC-Husqvarna. 5. R. Käser/L. Käser (CH), VMC-KTM. 6. Hengster/Jahn (D), VMC-KTM. 7. S. Buob/M. Buob (CH), VMC-Husqvarna. 8. Uhlig/Oettel (D), WSP-Mega. 9. Erlecke/Freygang (D), VMC-Zabel. 10. N. Käser/Strauss (CH), Mega. 11. Hofmann/Zimmermann (D), VMC-Mega. 12. A. Knübben/Plettke (D), WSP-KTM. 13. J. Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 14. Schellmann/Decker (D), VMC-KTM. 15. E. Herz/H. Herz (D), VMC-Zabel. 16. Seifert/Kinder (D), VMC. 17. Prokesch/N. Kutschke (D), VMC-Zabel. 18. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 19. Hertfelder/Kilian (D), WSP-Husqvarna. 20. M. Bueler/A. Bueler (CH), WSP-Husqvarna.



2. Lauf: 1. Weinmann. 2. Peter. 3. R. Käser. 4. Hengster. 5. Uhlig. 6. Hofmann. 7. Buob. 8. Erlecke. 9. Hoormann. 10. Herz. 11. Seifert. 12. Schellmann. 13. Prokesch. 14. Berger/Vollenweider (CH), WSP-KTM. 15. Knübben. 16. Veit/Pott (D), WSP. 17. Ziller. 18. Bolliger. 19. N. Käser. 20. Büeler.



Stand nach 6 von 16 Läufen: 1. Weinmann, 123 Punkte. 2. Peter 112. 3. Prümmer 108. 4. Lielbardis 97. 5. Hengster 86. 6. Uhlig 84. 7. Hofmann 81. 8. Erlecke 80. 9. Hoormann 58. 10. Seifert und Prokesch, je 52.