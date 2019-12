MotoGP

Ferrari von Rossi im zweiten Training auf Platz 16

An diesem Wochenende bestreitet Superstar Valentino Rossi die 12h Gulf. Dabei teilt er sich das Steuer eines Ferrari 488 GT3 mit Alessio Salucci und Luca Marini. Auch Loris Capirossi nimmt an dem Autorennen teil.

Valentino Rossi gönnt sich an diesem Wochenende einen Abstecher in den Automobilsport. «Il Dottore» nimmt am 12-Stunden-Rennen in Abu Dhabi teil und pilotiert dort einen Ferrari 488 GT3 gemeinsam mit Alessio Salucci sowie Halbbruder Luca Marini. Im ersten freien Training am Donnerstagabend bewies der neunfache Motorrad-Weltmeister gleich einmal seine herausragende Klasse und fuhr auf die dritte Position. Am frühen Freitagmorgen fand dann bereits das nächste freie Training statt. Dabei landete der Ferrari von Rossi jedoch lediglich im Mittelfeld.

Mit einer Zeit von 2:13,776 Minuten kam der Wagen, der vom schweizerischen Team Kessel Racing unter der Nennung Monster VR46 Kessel eingesetzt wird, auf Platz 16. Die Zeit fuhr Salucci. «Il Dottore» hatte das zweite Training ausgesetzt, um seinem langjährigen Freund etwas Streckenzeit zu geben, damit sich dieser etwas besser an den Ferrari 488 GT3 gewöhnen kann. Das Fahrzeug ist zudem auch in der Pro-Am-Unterkategorie gemeldet. Hier reichte die herausgefahrene Zeit für die insgesamt fünfte Position.

Schneller ging es rund um Rossis Landsmann Loris Capirossi zur Sache. Der dreimalige Weltmeister bestreitet die 12h Gulf zusammen mit Niki Cadei und dem Luxemburger Alexis de Bernardi. Dieses Trio sitzt ebenfalls in einem Ferrari 488 GT3 von Kessel Racing und kam in der Session mit 2:11,674 Minuten auf Gesamtrang acht.

Die Bestzeit ging diesmal an eine Dame. Michelle Gatting schaffte die 5,554 Kilometer lange Runde in Abu Dhabi in exakt 2:09,783 Minuten. Auch sie fährt einen Ferrari 488 GT3 und teilt sich das Cockpit mit Manuela Gostner und Rahel Frey. Das Fahrzeug wird jedoch von Iron Lynx eingesetzt. Platz zwei in der Session ging an einen Porsche.

Richtig spannend wird es in Abu Dhabi heute ab 14:00 Uhr MEZ. Dann steht die aus drei Teilen bestehende Qualifikation auf der Agenda. Hier das Ergebnis des Trainings zum Nachlesen.