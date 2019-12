MotoGP

Sachsenring: Tribüne 9 wieder Treffpunkt für KTM-Fans

Auch im nächsten Jahr treffen sich die KTM-Fans am Sachsenring auf der Tribüne 9. Das KTM-Fanpaket für den Deutschland-GP gibt es bereits ab 69 Euro online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

KTM-Fans treffen sich beim Deutschland-GP (19. bis 21. Juni 2020) auf der Tribüne 9, die auch im nächsten Jahr wieder die offizielle Fantribüne der Österreicher sein wird. Tickets für die KTM-Fantribüne gibt es bereits ab 69 Euro, Ticketinhaber erhalten vor Ort wie gewohnt ein exklusives Fanpaket.

Die direkt an der Abfahrt zur Kart-Halle gelegene KTM-Tribüne bietet besten Blick auf das Renngeschehen. Auf der Bergab-Passage von der «kleinen Kuppe» hinab liefern sich die Stars der MotoGP traditionell spannende Duelle. Dank der unmittelbaren Sicht auf eine der Videoleinwände verpasst die KTM-Fangemeinde keine Minute der Action auf der Strecke.

Das limitierte Angebot beinhaltet alles, was KTM-Fans für ein gelungenes MotoGP-Wochenende benötigen: Mit Cap und T-Shirt im KTM-Design sind die Besucher auf Tribüne T9 passend gekleidet, der Ready-to-Race-Anhänger, ein nützlicher Gehörschutz und eine praktische KTM-Tasche komplettieren das Fanpaket, as es gegen Vorlage des Tickets in der KTM-Area direkt bei der Tribüne T9 gibt. Auch jene, die bereits ein T9-Ticket erworben haben, profitieren vom Angebot.

Wer nun zugreifen will, kann sich die Tickets online auf der ADAC-Seite, telefonisch bei der Ticket-Hotline 03723/809911 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr), per Fax unter 03723/8099199 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen besorgen. Dort gibt es natürlich auch weitere Karten und Angebote für den Deutschland-GP.

Der Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q

22. März: Buriram/TH

05. April: Austin/USA

19. Las Termas/RA

03. Mai Jerez/E

17. Mai. Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

04. Oktober: Aragón/E

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E