MotoGP

Ducati: MotoGP-Teampräsentation im Stream zu sehen

Nach Suzuki kündigte auch Ducati seine Teamvorstellung für die MotoGP-Saison 2020 an: Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci werden die GP20 am 23. Januar enthüllen.

Einmal mehr mussten sich Andrea Dovizioso und Ducati in der abgelaufenen Saison mit dem ungeliebten Titel des MotoGP-Vizeweltmeisters zufrieden geben. Danilo Petrucci fuhr beim Heimrennen in Mugello zwar einen von nur drei Saisonsiegen für den italienischen Rennstall ein, rutsche in der zweiten Saisonhälfte aber bis auf den sechsten WM-Rang ab. Das erklärte Ziel in Borgo Panigale ist aber längst kein Geheimnis mehr – der zweite MotoGP-Titel nach Casey Stoner 2007.

Nachdem Suzuki bereits ankündigt hatte, das MotoGP-Team am 6. Februar – und damit einen Tag vor dem Beginn der ersten offiziellen Testfahren des Kalenderjahres 2020 – in Sepang vorzustellen, folgte das «Save the Date» aus Italien: Das Ducati Team wird sich und die GP20 am 23. Januar präsentieren.

2020 hält das Werksteam aus Borgo Panigale den Event in Bologna ab. 2019 war die Wahl noch auf Neuchatel in der Schweiz gefallen, genauer gesagt auf den «Philip Morris R&D Cube.» Denn 2019 warb Ducati für «Mission Winnow», eine globale Kampagne des Zigarettenkonzerns PMI, die zu einer besseren Welt beitragen sollte, wie damals erklärt wurde. Der Slogan verschwand am Ende der Saison aber still und heimlich von den Motorrädern und aus der offiziellen Teambezeichnung.

Für die Fans interessant: Ducati kündigte an, dass die Teampräsentation 2020 auf den offiziellen Kanälen der italienischen Marke zu sehen sein wird.