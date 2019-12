MotoGP

Hervé Poncharal (KTM): «Haben 4 starke MotoGP-Fahrer»

Red Bull KTM-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal kann sich einen Seitenhieb auf Johann Zarco nicht verkneifen und freut sich, dass die aktuellen MotoGP-Fahrer innig an das KTM-Projekt glauben.

Der französische Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal geht mit viel Zuversicht in seine zweite Saison mit Red Bull und KTM. «Wir haben ein starkes Fahreraufgebot. Pol Espargaró ist der perfekte KTM-Mann, für immer. Im Factory-Team wird Brad Binder an seiner Seite sein. Er geht in seine siebte Saison mit KTM», rechnete der Franzose vor. «Bei mir im Tech3-Team fährt Miguel Oliveira. Er ist fast sein ganzes Leben mit KTM gefahren – in drei WM-Klassen. Er ist ein KTM-Fahrer – durch und durch. Auch Iker Lecuona hat seine besten Moto2-Jahre mit KTM erlebt. Alle unsere vier MotoGP-Fahrer kennen und lieben die Gitterrohrstahlrahmen.»

«Binder und Lecuona sind bei KTM die zwei MotoGP-Rookies, aber sie gehen völlig unvoreingenommen an diese Aufgabe heran. Sie kommen ohne Erfahrung in diese Klasse, sie sind völlig positiv eingestellt. Als Iker bei Aki Ajo ursprünglich für die Moto2-WM unterschrieben hat, war er anfangs etwas enttäuscht, weil er gern weiter auf KTM gefahren wäre. Die meisten anderen Fahrer hätten gesagt: ‚Oh, ich bekomme jetzt eine Kalex, das ist die Referenz, ich bin happy.‘ Alle aktuellen MotoGP-Fahrer von KTM glauben an dieses Projekt. Das ist sehr wichtig», erklärte Poncharal. Und der leichte Seitenhieb Richtung Johann Zarco war nicht zu überhören.

«Ich habe bei den Tests im November in Valencia und Jerez viel mit Iker Lecuona und mehrmals auch mit Brad Binder gesprochen und sie genau beobachtet. Sie sprühen vor Enthusiasmus», schilderte Poncharal. «Und wenn ich mich ein Jahr zurückerinnere: Zarco war in Valencia nach dem allerersten Testtag mit KTM nach zwei Stürzen bereits zerstört. GAME OVER! Jetzt haben wir eine andere Situation. Ich bin sehr zuversichtlich für unser Line-up. Denn Pol Espargaró ist der Leader. Dazu wird Miguel auf der Tech3-KTM sehr stark sein. Denn er ist sehr zornig über das, was 2019 passiert ist. Seine operierte Schulter macht sehr gute Fortschritte. Die letzten Medical Checks waren sehr vielversprechend. Und ich bin überzeugt, wir werden auch mit den Rookies Binder und Lecuona viel Freude haben.»

Poncharal erwartet sich 2020 bei KTM einen ähnlichen Effekt, wie ihn Yamaha 2019 erlebt hast. «Fabio Quartararo hat gepusht, und dann mussten alle anderen Yamaha-Piloten zugeben – unser Bike ist nicht so übel. Bei Ducati geht es ähnlich zu. Jack Miller ist dort der Jüngste der drei Werksfahrer – und er setzt das Werksteam stark unter Druck. Ich denke, mit Oliveira und Lecuona können wir 2020 für einige ähnliche Überraschungen sorgen. Denn bei allen Herstellern setzen sich die jungen Fahrer stark in Szene. Suzuki hat sogar gleich zwei junge Piloten ins Werksteam geholt.»