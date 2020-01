MotoGP

MotoGP-Crew-Chiefs: Warum Johann Zarco zufrieden ist

Nicht nur Valentino Rossi arbeitet in der MotoGP-Saison 2020 mit einen neuen Crew-Chief zusammen. Johann Zarco freut sich bei Reale Avintia Ducati auf einen erfahrenen Mann: Marco Rigamonti.

Valentino Rossi ersetzte Silvano Galbusera vor seiner vielleicht letzten MotoGP-Saison bekanntlich mit David Munoz: Während Galbusera im Yamaha-Testteam Jorge Lorenzo unterstützen wird, kam der 41-jährige Spanier aus dem Moto2-Team Sky Racing VR46. Dort feierte er als Crew-Chief von Francesco Bagnaia 2018 einen WM-Titel.

MotoGP-Rookie Alex Márquez übernimmt bei Repsol Honda den Cheftechniker von Lorenzo, Ramón Aurín. Brad Binder arbeitet im Red Bull-KTM-Werksteam mit Sergio Verbena zusammen, der 2015 bei Forward-Yamaha für Stefan Bradl im Einsatz war. Der dritte Klassen-Neuling, Iker Lecuona, bekommt bei Tech3 Nicolas Goyon als Crew-Chief zur Seite gestellt.

Für Johann Zarco holte Ducati ein altbekanntes Gesicht von Suzuki zurück: «Mein Crew-Chief wird Marco Rigamonti sein. Ich habe ihn getroffen, als ich bei Ducati im Werk war, vor den Weihnachtsferien», erzählte Zarco dem französischen «Moto Journal». «Er hat mit Andrea Iannone bei Ducati gearbeitet, gemeinsam haben sie auf dem Red Bull Ring 2016 gewonnen – er kennt den Hersteller also sehr gut. Danach ist er Andrea 2018 zu Suzuki gefolgt, wo er für die Datenerfassung verantwortlich blieb, als Andrea zu Aprilia wechselte.»



«Rigamonti ist sehr glücklich, zu Ducati zurückzukehren. Und er macht einen unkomplizierten und guten ersten Eindruck», ergänzte der Franzose.

Rigamonti arbeitete bei Ducati nicht nur mit Andrea Iannone zusammen, zuvor war er schon bei Pramac für Aleix Espargaró (ab 2009), Randy de Puniet (2011) und Héctor Barberá (2012) zuständig. Seine ersten Arbeitserfahrungen im Rennsport sammelte der italienische Ingenieur 2003 als technischer Koordinator beim Bremsenhersteller Braking. 2004 begann seine Karriere im Werk von Borgo Panigale, wo er zunächst in die Entwicklung der Elektronik involviert war. 2008 folgte sein Debüt als Crew-Chief an der Seite von Max Biaggi im Superbike-WM-Team Sterilgarda Go Eleven.

Die MotoGP-Teams und ihre Crew-Chiefs

Monster Energy Yamaha Team

Valentino Rossi: David Munoz

Maverick Viñales: Esteban Garcia



Repsol Honda Team

Marc Márquez: Santi Hernandez

Alex Márquez: Ramón Aurín



Team Suzuki Ecstar

Alex Rins: José Manuel Cazeaux

Joan Mir: Francesco Carchedi



Mission Winnow Ducati Team

Andrea Dovizioso: Andrea Giribuola

Danilo Petrucci: Daniele Romagnoli



Red Bull KTM Facory Racing

Pol Espargaró: Paul Trevathan

Brad Binder: Sergio Verbena



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

Andrea Iannone*: Pietro Caprara



Pramac Racing

Jack Miller: Christian Pupulin

Francesco Bagnaia: Christian Gabarrini



LCR Honda

Cal Crutchlow: Christophe «Beefy» Bourguignon

Takaaki Nakagami: Giacomo Guidotti



Red Bull KTM Tech3

Miguel Oliveira: Guy Coulon

Iker Lecuona: Nicolas Goyon



Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli: Ramon Forcada

Fabio Quartararo: Diego Gubellini



Reale Avintia Racing

Tito Rabat: Jarno Polastri

Johann Zarco: Marco Rigamonti



*auf unbestimmte Zeit von der FIM suspendiert