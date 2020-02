MotoGP

Pol Espargaró (KTM): «Happy mit dem neuen Motor»

Red Bull-KTM-Werksfahrer Pol Espargaró konnte sich auch am ersten Tag in Sepang mit Platz 8 einmal mehr in den Top-10 der Zeitenliste behaupten.

Pol und Aleix Espargaró beendeten den ersten Testtag von Sepang wieder einmal einträchtig hintereinander auf den Plätze 8 und 7. KTM-Fahrer Pol Espargaro büßte nur etwas mehr als eine halbe Sekunde auf die Bestzeit von Fabio Quartararo ein, der vor der Regenpause eine Zeit von 1:58,195 in den Asphalt brannte.

Pol Espargaró hat bereits drei Tage vom Shakedown hinter sich: «Die Zeitenliste ist nicht das Wichtige an der Sache. Ich fühle mich heute, als wäre ich schon einen Monat hier. Schlimmer waren die ersten beiden Tage, um wieder reinzukommen. So gesehen geht es mir ganz gut», stellte der jüngere der Espargaro-Bruder fest. «Wir waren hier öfter als die anderen, haben viele Daten, aber es ist klar, dass morgen einige Leute noch schneller werden. Michelin hat weiche Reifen gebracht.»

Pols Prophezeiung klingt daher logisch: «Die Jungs werden sicher dann im Bereich von 1:57 sein. Ich hoffe, dass auch wir schneller werden.»

Zur Taktik von KTM: «Wir haben nicht ein komplett neues Bike. Wir machen es eher langsam und bauen die neuen Teile ein. Es ist sicherer, wenn wir das ganze Paket verbessern. Wir sind hier nahe an der Top-Zeit von vergangenem Jahr. Wir sind viel besser als vergangenes Jahr, waren beim Shakedown schon um drei Zehntel schneller als bisher. Wir sind sicher wettbewerbsfähiger denn je hier.»

Zu den Flügeln, die nun nicht mehr jenen von Yamaha, sondern mehr jenen von Honda ähnlich sehen, sagt Espargaró mit einem Lächeln: «Wenn ihr genau checkt, dann seht ihr, dass es KTM-Wings sind. Wir spielen generell noch viel mit dem Set-up für die neuen Reifen. Wir werden uns morgen auch ein wenig mehr mit dem Reifenverschleiß beschäftigen. Das Chassis und der Motor sind besser. Wir hatten bisher vier Tage hier und noch keine Zeit, um die neuen Schwingen zu testen, das muss man sich vorstellen. Das zeigt auch, wieviel wir in den vergangenen vier Tagen gemacht haben. Etwa 20 Prozent am gesamten Paket muss ich noch ändern.»

Espargaró bringt eine alte Weisheit: «Es geht um den Grip, damit wir das Gas stärker öffnen können und später bremsen können als der Rest. Das ist der Schlüssel für schnelle Rundenzeiten in der MotoGP. Beim Motor haben wir auch einen Schritt gemacht. Die Power setzt sanfter ein. Das Bike lässt sich auch besser verzögern. Unser Aero-Paket ist auch sehr gut. Die neuen Reifen sind nicht so unterschiedlich, wie all die Leute sagen. Okay, vielleicht kann Yamaha mehr Kurvenspeed fahren und Honda besser beschleunigen. Es sind aber keine großartigen Unterschiede.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205