MotoGP

Morbidelli (2.): Nicht auf dem Stand von Quartararo

Franco Morbidelli war seinem Petronas-Yamaha-Teamkollegen Fabio Quartararo am Freitag in Sepang dicht auf den Fersen, in der MotoGP-Saison 2020 wird der Italiener beim Material aber Abstriche machen müssen.

Franco Morbidelli hatte bei der Teamvorstellung am Donnerstag angekündigt, dass er 2020 um die Podestplätze kämpfen will und muss. Dafür wollte er auf Anhieb vorne mitmischen. Mit Platz 2 am ersten IRTA-Testtag in Sepang fiel der Start in das neue MotoGP-Jahr positiv aus, nur 0,051 sec trennten den Petronas-Yamaha-Piloten von der Bestzeit seines Teamkollegen Fabio Quartararo.

«Wir haben gleich mit dem neuen Bike anfangen und einfach versucht, damit zu arbeiten und uns zu verbessern», erzählte der 25-jährige Italiener. «Wir haben es recht schnell geschafft, die richtigen Anpassungen vorzunehmen, und waren dann in der Lage, recht schnell zu sein. Wir sind bis ungefähr 14 Uhr gefahren, das war gut, weil es am Nachmittag etwas geregnet hat und die Bedingungen auf der Strecke dann nicht mehr so gut waren.»

«Unser Arbeitsplan hat gut funktioniert. Insgesamt bin ich happy, wir machen mit unserer Arbeit weiter und hoffen, auch am zweiten und dritten Tag einen guten Job zu machen», gab sich der WM-Zehnte des Vorjahres zuversichtlich.

Allerdings wird Morbidelli 2020 im Gegensatz zu Quartararo keine Yamaha in der Factory-Spezifikation steuern. Die M1 in der A-Spezifikation, mit der der Moto2-Weltmeister von 2017 vorliebnehmen muss, weist zwar im Vergleich zu seinem 2019er-Bike Updates auf, wird aber nicht auf dem aktuellsten Stand sein.

Trotzdem erkannte «Franky» Verbesserungen: «Das Bike ist ein bisschen schneller auf der Geraden, das ist sicher positiv. In anderen Aspekten ist es nicht so viel anders, aber insgesamt glaube ich, dass es besser ist.»

Übrigens: Quartararo wird seine neue Werksmaschine am Samstag erstmals ausführen.

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205