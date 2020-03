MotoGP

MotoGP-WM: Verschiebung des Texas-GP unvermeidbar?

Nach der kurzfristigen Absage des Tech, Musik- und Filmfestivals in Austin (13. bis 22. März) wackelt auch der Motorrad-GP in Texas (5. April) immer mehr.

Nach der Absage des MotoGP-Rennens in Doha und der Verschiebung des Thailand-GP vom 22. März auf den 4. Oktober befasst sich der Krisenstab der Dorna seit Tagen eingehend mit der Situation in Amerika und dem Red Bull Grand Prix of the Americas in Austin/Texas, der für 3. bis 5. April angesetzt ist. Dieser Event steht inzwischen auf höchst wackligen Beinen, wie die Absage des jährlichen «Tech, Music and Film Festivals» (SXSW) in Austin beweist. Dieses Festival war für 13. bis 22. März vorgesehen und kann jetzt zum ersten Mal in seiner 34-jährigen Geschichte nicht ausgetragen werden.

Steve Adler, der Bürgermeister von Austin, verlautbarte die Absage gestern wegen der immer größer werdenden Anzahl von Firmen, die sich vom Event zurückzogen und wegen der weiter wachsenden Sorge um die öffentliche Gesundheit.

Für die City von Austin hat die Absage des Festivals schwerwiegende Folgen: Der Event hat 2019 nicht weniger als 355,9 Millionen US-Dollar in die Kasse der Stadtregierung gespült.

In den USA werden zwar bisher nur 259 bestätigte Coronavirusfälle gemeldet, aber die Behörden wissen, dass diese Statistik nicht den Tatsachen entspricht. Denn es gehen nur wenige mutmasslich infizierte Personen zu Untersuchungen, weil fast jeder Patient für den Medical Check 3000 US-Dollar aus der eigenen Tasche bezahlen muss.

«Ich habe den Befehl herausgegeben, das Festival ‘South by Southwest» abzusagen», versicherte Steve Adler, nachdem er am Freitag wegen der Covid-19-Epidemie eine Notfallverordnung beschlossen hatte. In Kalifornien war der Notfall bereits am Donnerstag ausgerufen worden.

Auch die Sorgen in Europa wachsen, denn gestern wurden allein in Italien 7787 neue Infizierte gemeldet, in Deutschland,125, in Spanien 105, in der Schweiz 94.

Da sechs von elf MotoGP-Teams in Italien stationiert sind, dazu fünf Moto2-Rennställe (SKY VR46, Forward, Italtrans, Gresini, Speed Up) sowie vier Moto3-Teams (SKY VR46, Gresini, Snipers, SIC Squdra Corse) und viele «service companies» wie Dainese, AGV, Alpinestars, Magneti Marelli, Dell‘Orto etc.), werden die Übersee-Reisen für die Italiener immer stärker beschränkt, immer mehr Flüge von und nach Italien abgesagt. Die Austraian Airlines hat für April hat Kurzarbeit angekündigt.

Zur Erinnerung: Bei der Ankunft in Doha/Katar werden momentan alle Italiener für 14 Tage in Quarantäne gesteckt. Israel hat nachgezogen und diese Vorschrift sogar für Deutsche und Österreicher erlassen.

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP

05. April: Austin/USA

19. Las Termas/RA

03. Mai Jerez/E

17. Mai. Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E