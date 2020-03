MotoGP

Maverick Viñales: MX-Training endet im Krankenhaus

Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales kam am Donnerstag beim Motocross-Training zu Sturz. Der MotoGP-Star muss die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus verbringen.

Nachdem das MotoGP-Rennen in Doha gestrichen wurde und die Grand Prix von Buriram/Thailand, Austin/Texas und Las Termas/Argentinien aufgrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus verschoben werden mussten, nutzen viele Fahrer die Zwangspause, um sich auf dem Motocross-Bike fit zu halten. Neben den Márquez-Brüdern und Fabio Quartararo tat dies in den vergangenen Tagen auch Maverick Viñales, der nach dem Winter in Katar wieder in Andorra und Spanien unterwegs ist.

Dabei kam Viñales mit seiner Yamaha allerdings zu Sturz, weshalb er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Team gab inzwischen auf den Social-Media-Kanälen Entwarnung: «Maverick Viñales verletzte sich heute während einer MX-Trainings-Session. Er durchlief einen medizinischen Check und ist okay, er erlitt keine Knochenbrüche.»

Trotzdem muss der 25-jährige Spanier, der die MotoGP-Wintertests mit Bestzeiten in Valencia, Jerez und Losail bestimmt hatte, die Nacht im Krankenhaus verbringen – «als Vorsichtsmaßnahme», wie das Yamaha-Werksteam betonte: «Wir freuen uns darauf, ihn schon bald wieder auf dem Motorrad zu sehen.»