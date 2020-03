Offiziell: Spanien-GP in Jerez wurde verschoben

Nun ist es fix: Soeben wurden die Teams darüber informiert, dass der Spanien-GP, der am 3. Mai in Jerez hätte stattfinden sollen, aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden musste.

Am 1. März wurde der MotoGP-Saisonauftakt auf dem Losail Circuit in Doha/Katar abgesagt, nur die Rennen der Moto2- und Moto3-Klasse wurden dann am 8. März im Mittleren Osten ausgetragen, weil die Teams nach den Testfahrten schon dort waren. Die vielen Mitglieder der sechs in Italien und San Marino stationierten MotoGP-Teams inklusive Fahrern von Rossi über Dovizioso bis zu Morbidelli und Petrucci wären damals bei der Ankunft in Doha sofort für 14 Tage in Quarantäne gesteckt worden. Denn sie waren nach dem IRTA-Test vom 22. bis 24. Februar alle heimgeflogen.

Seither hat sich die Welt verändert, aus der Corona-Epidemie hat sich eine Pandemie entwickelt, die Grand Prix von Buriram/Thailand (22.3.), Austin/Texas (5.4.) und Termas de Río Hondo/Argentinien (19.4.) wurden vor mehr als zwei Wochen verschoben, der Valencia-Termin musste zuerst auf den 22. und am nächsten Tag auf den 29. November weichen.

Am vorletzten Freitag (13. März) traten auch in Spanien strenge Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 in Kraft, der Circuito de Jerez – Ángel Nieto wurde vorläufig für 15 Tag gesperrt. Der Spanien-GP stand trotzdem längst auf der Kippe.

Nun wurde von offizieller Seite bestätigt: Die Motorrad-WM kann nicht wie geplant am 3. Mai in Jerez gastieren.