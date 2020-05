Jack Miller: Gelingt Sprung in das Ducati-Werksteam?

Mit 355,2 km/h sorgte Jack Miller beim MotoGP-Test in Katar für den Top-Speed-Rekord. «Mein Bike ist eine Rakete», jubelt der WM-Achte aus Australien aus dem Pramac-Team, der sich für 2020 sehr viel vorgenommen hat.

Der 25-jährige Jack Miller hat im Vorjahr in der MotoGP-Weltmeisterschaft mit fünf dritten Plätzen aufhorchen lassen. Bei Ducati Corse wurde dann sogar diskutiert, ob er statt Danilo Petrucci für 2020 ins Werksteam transferiert werden sollte, weil der Italiener in der zweiten Saisonhälfte vieles schuldig bleib.

Doch Pramac-Ducati-Teambesitzer Paolo Campinoti, der seit 2005 einen MotoGP-Rennstall mit Ducati betreibt und noch nie einen GP-Sieg gefeiert hat, pochte auf seinen Vertrag mit dem jungen Australier, der 2014 auf der Red Bull KTM des Ajo-Teams sieben Moto3-WM-Rennen gewann und den WM-Titel um zwei Punkte an Alex Márquez (Honda) verspielte. Mit Miller rechnet sich das Pramac-Rennstall für 2020 gute Chancen auf den ersten GP-Sieg aus.

Doch jetzt steht der Rennbetrieb bis 19. Juli (Jerez) still, danach soll die WM in Brünn (9. August) und Spielberg (16. August) weitergehen, eventuell werden auf diesen Rennstrecken sogar jeweils zwei Grand Prix ausgetragen, ehe der GP-Tross im September zu Schauplätzen wie Misano und Aragón weiterziehen soll. Aber Dorna-CEO muss die Entwicklungen der Pandemie abwarten und auf die Lockerungsmaßnahmen in den europäischen Ländern, ehe der neue Kalender offiziell präsentiert werden kann.

Außerdem müssen die Verträge mit den Veranstaltern alle neu verhandelt werden, weil niemand ca. 4 und mehr Millionen an Austragungsgebühr bezahlen will, wenn keine Zuschauertickets verkauft werden können.

Mit den Veranstaltern auf dem Sachsenring, in Assen und auf dem KymiRing wurden die Verträge für 2020 mit Hilfe der «Force Majeur»-Klausel bereits einvernehmlich aufgelöst. Eine ähnliche Vorgehensweise muss für Silverstone und Le Mans erwartet werden, weil dort die GP-Events ebenfalls nicht aus den Töpfen der öffentlichen Hand subventioniert werden.

Unterdessen bereitet sich Jack Miller in Australien mit viel Offroad-Training auf den Saisonstart vor. Er bedauert die lange Verzögerung. «Denn wir waren gut vorbereitet», erklärte «JackAss», der beim letzten Test in Katar (22. bis 34. Februar) den fünften Platz erzielte. «Beim Losail-Test haben wir uns in erster Linie um Long-runs gekümmert. Wir mussten herausfinden, wie der neue Motor über die Renndistanz mit der Elektronik funktioniert und harmoniert. Außerdem haben wir uns um den Reifenverschleiß gekümmert. Die guten Rundenzeiten sind mir in Katar ziemlich leicht von der Hand gegangen. Ich wusste, ich kann mich weiter steigern, wenn das Rennwochenende kommt.»

Ducati rückt in diesem Jahr bei allen vier MotoGP-Werksfahrern mit dem neuen «ride height adjuster» aus, der das Heck beim Beschleunigen absenkt und dadurch die Wheelie-Neigung verringert. «Ich habe dieses System schon 2019 in Thailand ausprobiert. Es ist gibt dabei 19.000 verschiedene Dinge zu bedenken, und alles muss im Bruchteil einer Sekunde entschieden und erledigt werden. Dieser ‚adjuster‘ ist alles andere als einfach zu bedienen», verriet Miller, der auch das «holeshot device» (Startvorrichtung) schon in Motegi 2018 als erster Ducati-Fahrer in einem Rennen verwendet hat. «Aber wir haben es inzwischen gut im Griff. Beim Beschleunigen bietet das neue System sicher Vorteile.»

Miller will in diesem Jahr endlich seinen ersten MotoGP-Sieg im Trockenen erringen, am liebsten beim Heimrennen in Phillip Island, aber dieser Event wird wohl der Covid-19-Seuche zum Opfer fallen. Im Regen hat er schon 2016 auf der Marc VDS-Honda in Assen gewonnen.

Miller dominierte beim Katar-Test mit seiner Ducati GP20 auch die Top-Speed-Messungen mit 355,2 km/h. «Mein Motorrad ist ein Raketengeschoss», frohlockte der Ducati-Werksfahrer, der sich in diesem Jahr für einen Platz im Ducati-Werksteam empfehlen will, aber auch für alle anderen Angebote offen ist. «Ducati hat keine Option auf Jack», verriet sein persönlicher Manager Aki Ajo gegenüber SPEEDWEEK.com.

Wintertest-Championship 2019/2020

1. Maverick Viñales, Yamaha, 76 Punkte

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 74

3. Alex Rins, Suzuki, 55

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 48

5. Marc Márquez, Honda, 42

6. Cal Crutchlow, Honda, 39

7. Joan Mir, Suzuki, 38

8. Jack Miller, Ducati, 32

9. Andrea Dovizioso, Ducati, 26

10. Valentino Rossi, Yamaha, 26

11. Pol Espargaró, KTM, 24

12. Danilo Petrucci, Duzcati, 17

13. Pecco Bagnaia, Ducati, 13

14. Aleix Espargaró, Aprilia 13

15. Takaaki Nakagami, Honda, 8

16. Brad Binder, KTM, 7

17. Miguel Oliveira, KTM, 5

18. Tito Rabat, Ducati, 5

19. Andrea Iannone, Aprilia, 3

20. Johann Zarco, Ducati, 2

21. Iker Lecuona, KTM, 2

22. Alex Márquez, Honda, 0

Katar-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste 3 Tage

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

MotoGP-Test Sepang, kombinierte Zeiten (7. bis 9.2.):

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325

Jerez-Test, 25. und 26. November:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,131 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:37,820 min, + 0,689 sec

3. Rins, Suzuki, 1:37,837, + 0,706

4. Quartararo, Yamaha, 1:37,885, + 0,754

5. Mir, Suzuki, 1:37,959, + 0,828

6. Dovizioso, Ducati, 1:37,986, + 0,855

7. Morbidelli, Yamaha, 1:38,100, + 0,969

8. Miller, Ducati, 1:38,113, + 0,982

9. Pol Espargaró, KTM, 1:38,211, + 1,080

10. Crutchlow, Honda, 1:38,253, + 1,122

11. Rossi, Yamaha, 1:38,352, + 1,221

12. Petrucci, Ducati, 1:38,358, + 1,227

13. Iannone, Aprilia, 1:38,442, + 1,311

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,500, + 1,369

15. Rabat, Ducati, 1:38,813, + 1,682

16. Guintoli, Suzuki, 1:38,962, + 1,831

17. Alex Márquez, Honda, 1:39,224, + 2,093

18. Smith, Aprilia, 1:39,588, + 2,457

19. Pedrosa, KTM, 1:39,594, + 2,463

20. Pirro, Ducati, 1:39,652, + 2,521

21. Lecuona, KTM, 1:39,880, + 2,749

22. Binder, KTM, 1:39,943, + 2,812

23. Granado, Ducati, 1:43,056, + 5,925

Valencia-Test, Gesamtwertung 19./20. November:

1. Viñales, Yamaha, 1:29,849 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:30,013 min, + 0,164 sec

3. Morbidelli, Yamaha, 1:30,114, + 0,265

4. Crutchlow, Honda, 1:30,316, + 0,467

5. Mir, Suzuki, 1:30,427, + 0,578

6. Rins, Suzuki, 1:30,503, + 0,654

7. Marc Márquez, Honda, 1:30,556, + 0,707

8. Dovizioso, Ducati, 1:30,665, + 0,816

9. Pol Espargaró, KTM, 1:30,685, + 0,836

10. Rossi, Yamaha, 1:30,781, + 0,932

11. Miller, Ducati, 1:30,854, + 1,005

12. Rabat, Ducati, 1:31,258, + 1,409

13. Pirro, Ducati, 1:31,424, + 1,575

14. Petrucci, Ducati, 1:31,433, + 1,584

15. Pedrosa, KTM, 1:31,470, + 1,621

16. Lecuona, KTM, 1:31,515, + 1,666

17. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,526, + 1,677

18. Abraham, Ducati, 1:31,597, + 1,748

19. Bradl, Honda, 1:31,657, + 1,808

20. Iannone, Aprilia, 1:31,674, + 1,825

21. Smith, Aprilia, 1:32,090, + 2,241

22. Alex Márquez, 1:32,235, + 2,386

23. Binder, KTM, 1:32,367, + 2,518