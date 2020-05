Pit Beirer (KTM): «Ich rechne 2020 mit 12 Grand Prix»

Der KTM-Test in Spielberg: Die Maskenpflicht gilt in Österreich nur bis 15. Juni

Mitte Juni wird die Dorna den neuen MotoGP-Kalender präsentieren. KTM-Rennchef Pit Beirer hat schon ziemlich klare Vorstellungen.

Bisher rätseln alle GP-Fans und Teams, wie viele MotoGP-Rennen die spanische Agentur Dorna Sports S.L. nach dem Ende des Shutdowns 2020 noch über die Bühne bringen kann. Das Red Bull KTM-MotoGP-Werksteam hat am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche mit dem WM-Elften Pol Espargaró und Testfahrer Dani Pedrosa in Spielberg als weltweit erstes GP-Team wieder auf einer Rennstrecke getestet, mit Abstandsregeln (in Österreich nur 1 Meter), strengen Hygienevorschriften und unter ständigem Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken, die in Österreich noch bis 15. Juni vorgeschrieben sind.

«Ich denke, wir steuern auf einen Kalender zu, der definitiv bei zwölf Rennen liegen wird», meint Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM, der in ständigem Kontakt mit Dorna-Chef Ezpelata und IRTA-Präsident Poncharal steht, der das Red Bull-KTM-Tech3-MotoGP-Team mit Miguel Oliveira und Rookie Iker Lecuona betreibt. «Es existieren zwar immer noch Verträge mit Veranstaltern in Übersee. Aber außerhalb von Europa wird es schwierig, ich sehe diese Grand Prix nicht sehr realistisch. Wenn wir werden am 19. Juli das erste Rennen fahren, wird es nachher einen durchdachten Plan geben, wie wir in Europa von Rennplatz zu Rennplatz kommen. Aber Übersee-Rennen halte ich eigentlich für schwer durchführbar, weil sie sich für die Dorna nur lohnen, wenn die Veranstalter Zuschauertickets verkaufen können. Außerdem brauchst du zuerst einmal Fluggesellschaften, die dorthin fliegen. Dann brauchst du örtliche Gesundheitsbehörden, die dich ohne Quarantäne reinlassen.»

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez 1

26. Juli: Jerez 2

09. August: Brünn?

16. August: Spielberg 1

23. August: Spielberg 2



Bei den folgenden Rennen in Europa werden nach Möglichkeit zwei Events durchgeführt, z.B. in Misano, Aragón und Valencia.



13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas/AR

29. November: Valencia/E



Ohne neues Datum:

Jerez/E, Le Mans/F, Mugello/I, Barcelona/E



Ersatzlos gestrichen:

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

25. Oktober: Phillip Island/AUS